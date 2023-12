Duisburg: Hochwasser am Rhein! Wirtschaftsbetriebe ergreifen jetzt Maßnahmen

Ende November durften sich die Menschen in Duisburg noch über den ersten Schnee freuen, doch inzwischen ist das Wetter seit längerer Zeit nur noch nasskalt. Der Schnee ist geschmolzen und Regen gibt es täglich.

Damit ist in den letzten Tagen auch die Hochwasser-Gefahr deutlich gestiegen. Der Pegel am Rhein in Duisburg hat ordentlich zugelegt. Deshalb ergreifen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg jetzt erste Maßnahmen.

Duisburg: Wirtschaftsbetriebe sperrt Straßen wegen Hochwasser

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg meldeten jetzt, dass am Rhein ein „Anstieg der Wasserstände“ zu beobachten sei. Am Mittwoch (13. Mittwoch) soll der Ruhrorter Pegel einen Wasserstand von 7,50 Meter erreicht. Das Marientor wird deshalb geschlossen. Schon am Wochenende erwarten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg einen Scheitelpunkt des Rheinhochwasser bei 9,30 Meter.

Man rechnet im Zuge des Hochwassers mit Überflutungen, weshalb Straßen und Zufahrten zum Rhein gesperrt werden. Folgende Straßen und Zufahrten werden deshalb gesperrt:

Rheindeichstraße, Beginn Rampe Leinpfad ab Deichkronenweg, Baerl

Rheinstraße, Abzweig Leinpfad ggü. Kohlenstraße, Baerl

Hofstraße, Leinpfad, Baerl

Am Bört, NATO Rampe, Kasslerfeld

Pontwert, Abfahrten zu Anlegestellen Ruhr, Ruhrort

Dammstraße, Rampe hinter Spielplatz, Baerl

Dammstraße, Dollstraße, Baerl

Am Bört, Kreisverkehr Kasslerfeld, Kasslerfeld

Königstraße, hinter WSA Duisburg Rhein, Homberg

Wilhelmallee, Hausnummer 26, Abzweig Rheinuferweg, Homberg

Dammstraße, Hausnummer 65, Kanuclub Rheintreue, Homberg

Hofstraße, Hausnummer 15, Baerl

Deichkronenweg, Zuwegung von Hirtenweg, Mündelheim

Hirtenweg, Hirtenweg 6, Mündelheim

Sperrungen ab dem 15.12.:

Friemersheimer Straße, Zufahrt Wertschen Hof, Rheinhausen

Woltershofer Kirchweg, Deich, Baerl

Dammstraße, Ecke Rheinallee, Ruhrort

Richard-Hindorf-Platz, Abfahrt Mühlenweide, Laar

Woltershoferstraße, Hausnummer 16 / Deich, Baerl

Ehinger Straße, rechtes Ufer Angerbach, Wanheim-Angerhausen

Fährstraße, Dr. Wilhelm-Roelen-Straße, Walsum

Rheinuferweg, Am Hasselberg, Mündelheim

Wiesenstraße, hinter Hausnummer 14, Baerl

Aussichtspunkt an der Anger komplett gesperrt

Außerdem teilten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg mit, dass der Zuweg zum Aussichtspunkt an der Anger zwischen HKM und Logport (unter der Ehinger Straße) ebenfalls gesperrt wird und unabhängig vom Hochwasser bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt bleibt. Der Aussichtspunkt ist damit nicht mehr erreichbar.