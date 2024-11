Wetter in NRW: Experte mit eindeutiger Schnee-Ansage: „Deutlich turbulenter“

Jetzt geht’s los. Der Dezember startet, der erste Advent steht bevor und die Weihnachtszeit ist nun auch bei allen angekommen. Alle Blicke wenden sich gen Himmel. Wird uns das Wetter in NRW endlich den erhofften Schnee bescheren?

Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ hat da eine ganz eindeutige Prognose am Start. Doch was sagt die über die Schnee-Wahrscheinlichkeit in NRW aus?

Wetter in NRW: Schnee-Aussichten

Die „Schnee-Rallye ist eröffnet“, verkündet der Meteorologe und zielt damit auf die allgemeine Suche und Hoffnung auf die weißen Flocken ab. Allerdings könnte es noch etwas dauern, bis die ersten im Dezember gesichtet werden – zumindest im Westen.

An Nikolaus (6. Dezember) könnte schon kräftig Schnee fallen, und das sogar bis in tiefe Lagen – allerdings ausschließlich im Osten der Republik. Und auch diese Prognose scheint eher wackelig, gab es doch bereits in den vergangenen Tagen immer wieder derartige Signale, die dann von den Wetterkarten wieder verschwanden.

Wetter in NRW: Keine stabile Kältelage

Also doch nichts sicher? Eins steht laut Jung allerdings fest: „Die Wetterlage wird nächste Woche deutlich turbulenter werden“. So solle es abwechselnd immer wieder kühler und milder werden mit Niederschlägen dazwischen. Eine stabile Kältelage sei bis Monatsende allerdings nicht in Sicht.

„Kalt bleibt’s erst mal“, aber nur am ersten Adventswochenende. Hier steht passenderweise auch der meteorologische Start des Winters an. Es gibt Frost am Sonntagmorgen (1. Dezember) und Minusgrade, später werden dann maximal 6 Grad erwartet. Perfektes „Weihnachtsmarkt- und Glühwein-Wetter“, verspricht Dominik Jung. Alles dank Hoch „Clemens“.

Wetter in NRW: Änderung ab Monatsmitte?

Doch danach geht es mit den Temperaturen wieder bergauf. Am Montag erwarten uns plötzlich wieder 10 Grad, am Mittwoch dann nur noch vier. Dazu wird es trüber, grauer und wechselhaft, dann zum nächsten Wochenende wieder milder und trockener. Am Beispiel Köln sagt der Meteorologe „nasskaltes Schmuddelwetter“ bis zum 15. Dezember voraus.

„Vielleicht ändert sich das alles ja in der zweiten Dezemberhälfte“, kann der Experte von „wetter.net“ jetzt noch nicht sicher sagen. „Immerhin: Der 1. Advent fällt kalt aus. Da schmeckt der Glühwein auf den Weihnachtsmärkten gleich doppelt so gut.“