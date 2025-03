Wetter in NRW: Experte macht Narren Ansage für Rosenmontag – „Mehr ist nicht rauszuholen“

„Da ist er, der Frühling“ – zumindest der meteorologische Frühling hat mit dem 1. März begonnen. Wetter-Experte Dominik Jung nimmt das zum Anlass, auf die kommenden Tage zu blicken. Und diese sind vor allem in NRW, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, von einer Sache geprägt: Karneval!

Und wie schön wäre es doch, wenn nach dem verregneten Altweiber-Donnerstag wenigstens der Rosenmontag mit sonnigerem Wetter gesegnet wäre. Ein Rosenmontagszug in NRW ohne Regenjacke oder Schirm – das ist die Hoffnung. Und die will der Meteorologe nicht zerstören.

Es sind wahrhaftig gute Aussichten für Karnevals-Freunde. Das neue Hoch „Heltraut“ sorgt in den kommenden Tagen für viel Sonnenschein und trockenes Wetter. Die Regengüsse von Donnerstag sind schnell vergessen. Zwar bleibt es zunächst noch kühler und nachts wird es sogar frostig. Doch der Frühling, der kommt jetzt so sicher wie die Morgensonne.

Mit dem Hoch kommen auch wärmere Luftmassen aus Südwest-Europa. Diese sorgen schon am Sonntag (2. März) für eine spürbare Erwärmung. Und am Rosenmontag bricht dann richtig der Frühling über NRW herein. „Nach ‘ner kalten Nacht wird’s wirklich fabelhaft“, verspricht Jung und nimmt sogar das Wort „Kaiserwetter“ in den Mund. Dazu könne man mit zehn bis elf Sonnenstunden rechnen. „Mehr ist nicht rauszuholen an einem 3. März.“

Wetter in NRW: Gefahr an Rosenmontag droht

In der Sonne werden sich die niedrigen zweistelligen Temperaturen dann auch wie 15 bis 20 Grad anfühlen. Wem es im Schatten also noch zu frisch ist, der sollte sich beim Umzug am Rosenmontag möglichst einen Sonnenplatz suchen. Aber nicht die Sonnencreme vergessen! Tatsächlich steigt mit dem vielen Sonnenschein auch bereits die Sonnenbrandgefahr. „Kein Scherz“, ermahnt der Meteorologe.

Das sind die Temperaturen über Karneval:

Samstag: 5-8 Grad (2 Grad im höheren Bergland), nachts -3 bis 0 Grad

Sonntag: 7-11 Grad (5), nachts -4 bis 1 Grad (in der Eifel und im Sauerland -6 Grad)

Montag: 9-12 Grad (7 Grad auf dem Kahlen Asten), nachts -4 bis 2 Grad (-6 Grad)

Dienstag: 11-13 Grad (9), nachts -1 bis 3 Grad (in Hochlagen -3 Grad)

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Und auch am letzten Karnevalstag, am Faschingdienstag (4. März), wird es heiter, sonnig und trocken – und sogar noch wärmer als die Tage zuvor. Nachts ist dann auch nicht mehr mit Frost und Glätte zu rechnen. Auch der Nebel, der bis dahin die Sicht noch trübt, verzieht sich zusehends. Laut „wetter.net“-Moderator Dominik Jung wird es ein Frühlingsstart, wie er im Buche steht.