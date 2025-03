Karneval: Umzugs-Absage an Rosenmontag – Hunderte Kinder betroffen

Bittere Absage zu Karneval – ausgerechnet am Rosenmontag!

Am 3. März 2025 finden überall in Deutschland traditionell Rosenmontags-Umzüge statt. Egal, ob es regional Karneval oder Fasching heißt – vielen Menschen bedeuten die Jahr für Jahr bestehenden Bräuche eine ganze Menge.

Gerade für Kinder ist die närrische Zeit etwas Besonderes. In vielen Städten finden zu Karneval oder Fasching auch extra Kinder-Umzüge statt – so wie beispielsweise am traditionellen Kinderfasching an Rosenmontag in Nürnberg. Doch für dieses Jahr wurde das Event abgesagt!

Karneval: Nürnberg sagt Kinderfasching ab

Auf den 3. März 2025 hatten sich viele Kinder aus Nürnberg und Umgebung bereits gefreut – denn an Rosenmontag sollte in der fränkischen Stadt der große Kinderfasching stattfinden. Doch daraus wird nun nichts, wie „Bild.de“ berichtet.

Aufgrund von Terrordrohungen im Netz, bei denen auch Nürnberg als Ziel genannt wurde, hat sich die Stadt in Absprache mit Polizei und den Veranstaltern dazu entschieden, den Kinderfasching abzusagen. Stattdessen soll für diverse Einrichtungen für Kinder Faschingsplakate, Krapfen und Kinderpunsch bereitgestellt werden.

Zwar bleibt die Polizei weiter bei der Einschätzung, dass es sich nicht um konkrete Gefährdungen handelt, sondern dass die Drohungen im Netz lediglich Verunsicherung erzeugen sollen. Doch aus Sorge hatten sowieso bereits mehrere Helfer und Eltern auf eine Teilnahme am Kinderfasching abgesagt – jetzt folgt die komplette Streichung des Events.

Aufwendiges Sicherheitskonzept

Der große „allgemeine“ Nürnberger Faschingszug am Sonntag, 2. März, um 13 Uhr findet jedoch nach wie vor statt. Dafür hat die Polizei ein entsprechendes Sicherheitskonzept auf die Beine gestellt. Die Beamten werden in hoher Zahl vor Ort sein – und wollen vor allem die Zufahrtstraßen entlang der Strecke besonders überwachen.