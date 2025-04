Wetter in NRW: Experte vom Donner gerührt – „Hier geht Ostern baden“

Am Sonntag (13. April) hat NRW die erste große Dusche erlebt. Seit Wochen wieder Regen! Da freut sich die Natur. Und dann gleich am nächsten Tag wieder eitler Sonnenschein. Da ist die Hoffnung groß, dass auch das Osterfest am kommenden Wochenende von sonnigem Wetter gesegnet sein wird.

Doch da hakt Wetter-Experte Dominik Jung gleich ein. Ostern könnte in NRW womöglich nasser werden als zuletzt gedacht.

Wetter in NRW: Trockenheit und Sintflut

War es das schon wieder mit dem Regen? Nach lokalen Schauern und Hagel am Sonntag scheint am Montag bereits wieder die Sonne und die Wolken sind größtenteils verschwunden. „Doch der Regen ist nicht weg, er ist eben nur woanders und dort schlägt er erbarmungslos zu“, versichert Dominik Jung von „wetter.net“. „Es drohen schwere Unwetter, mit Lebensgefahr durch Überflutungen und Erdrutsche.“

Betroffen ist vor allem der Norden Italiens. Hier dürften in der aktuellen Woche (13. bis 20. April) bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmetern vom Himmel fallen. „Hier geht Ostern baden.“ Doch wie sieht es derweil bei uns im Westen aus?

Wetter an Ostern in NRW „undurchsichtig“

Über Mitteleuropa sorgen zurzeit warme Luftmassen für milde Temperaturen. Am Dienstag (15. April) erwartet der Meteorologe bereits wieder 21 Grad. Allerdings könnte es punktuell wieder zu heftigen Regengüssen kommen. „So eine Art Weltuntergang“, sagt der Experte. Hier und da könnten innerhalb von 30 Minuten 15 Liter auf den Quadratmeter kommen. Und drumherum passiert wieder nix.

Auch am Mittwoch sind weitere Schauer und Gewitter möglich, dazu erreicht der Westen allerhöchstens 13 Grad. „Danach wird’s ziemlich undurchsichtig“, muss Jung feststellen. „Da kann man wirklich raten.“ Laut der neuesten Prognose soll es am Donnerstag noch kälter werden, mit elf Grad, dazu kaum noch Regen.

Und Karfreitag dann dürften die Temperaturen wieder an der 20-Grad-Marke kratzen und die Sonne scheinen. Karsamstag bis Ostermontag sollen sich die Temperaturen auf 13 bis 14 Grad einpendeln mit weiteren Regenschauern und Gewittern. Zuletzt hieß es noch, Ostersonntag würde mit um die 20 Grad wieder wärmer (>>hier mehr dazu). Doch laut dem „wetter.net“-Experten sei es nach wie vor „sehr unsicher, was über Ostern passiert“.