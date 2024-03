Wetter in NRW: Prognosen treiben Experte zur Weißglut – „Verfrühter Aprilscherz“

Dass das Wetter in NRW nie mit hundertprozentiger Sicherheit vorhergesagt werden kann, dürfte inzwischen jedem klar sein. Schließlich hat die Natur ihren eigenen Willen und auch die beste Hochrechnung kann einmal daneben liegen.

Dennoch gab es in den vergangenen Tagen viele extreme Vorhersagen für den kommenden Frühling. Den Diplom-Meteorologen Dominik Jung haben diese ziemlich irritiert.

Wetter in NRW: Experte ist verblüfft

„Gestern Nachmittag habe ich nicht schlecht gestaunt“, erzählt der Wetterexperte in einem Video auf Youtube. Auf Facebook wurde ihm eine Eilmeildung vorgeschlagen, die eine ziemlich krasse Wettervorhersage in Petto hatte. Vor einem „Arktischen Winter“ warnte sie die Community. Von bis zu -15 Grad war in dieser die Rede. Zahlreiche Medien in Deutschland berichteten von diesem krassen, nicht gerade frühlingshaften, Kälteeinbruch

Dominik Jung hält das für Blödsinn. Als „verfrühten Aprilscherz“ bezeichnet er diese Prognose. Dass in der kommenden Woche noch kalte Höhenluft nach NRW kommt und es in der einen oder anderen Region noch einmal frisch werden kann, daran zweifelt er nicht. Aber von einem so starken Wintereinbruch sind wir „meilenweit entfernt“. Aufatmen also für alle Frühlingsfreunde!

Nachtfrost im März

Mit dem Blick auf die Temperaturen kündigt er an, dass es in den kommenden Tagen noch einmal kalt werden könnte, teilweise um die null Grad in der Nacht. „Das sind aber völlig normale Nachttemperaturen für den März“, fügt er hinzu. „Ich weiß manchmal nicht, was die Leute erwarten. Anfang März etwa mit 20 Grad?“, fragte er sich kopfschüttelnd. Die Aufruhr um das derzeit wechselhafte und teilweise frische Wetter in NRW kann er offenbar nicht nachvollziehen.

Die dicken Jacken sollten also noch nicht im hinteren Teil des Schranks vergraben werden. Gerade wer frühmorgens oder spät am Abend unterwegs ist, sollte auf eine wärmende Jacke nicht verzichten. Die teilweise angekündigten -15 Grad sind dann aber doch eher unwahrscheinlich.