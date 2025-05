Wetter in NRW: Experte spricht es aus – „Kann ja noch heiter werden“

Der Frühling zeigt sich jetzt doch von seiner strahlenden Seite! Noch vor wenigen Tagen spielte das Wetter in NRW nicht ganz so mit, wie sich Frühlings- und Sommerfans das vielleicht erhofft haben. Nach einer kleinen Hitzewelle sind die Temperaturen mit Regen und Gewitter rapide abgestürzt.

So langsam pendelt sich das frühlingshafte Wetter aber ein, denn in den kommenden Tagen und vor allem zum Muttertag soll es wieder richtig schön werden. Und dieses Mal auch konstant! Doch was genau hat Wetter-Frosch Dominik Jung dazu zu sagen?

NRW: Wetter bleibt stabil trocken

Der Diplom-Meteorologe von „wetter.net“ sagt trotz einer kleinen Regenwelle in NRW ein ziemlich trockenes Frühjahr voraus – und so soll es in den kommenden Tagen auch weiter gehen. Vor allem am Muttertag werden deutschlandweit bis zu 25 Grad erwartet. Mit Regen ist in den nächsten zwei Wochen erst einmal nicht zu rechnen. Und genau das unterstreicht der Experte noch einmal damit, dass der Mai 2025 bisher der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist.

Temperaturen in den kommenden Tagen:

Samstag (10. Mai) – 20 Grad

Sonntag (11. Mai) – 22 Grad

Montag (12. Mai) – 21 Grad

Dienstag (13. Mai) – 23 Grad

Mittwoch (14. Mai) – 22 Grad

„Wir haben den Sonnenschein“

Hoch Riccarda bringt also viel Sonnenschein die nächsten Tage. Und das soll auch bis zum 24. Mai erst mal so bleiben. Dominik Jung verrät, dass in NRW konstant bis zu 22 Grad zu erwarten sind. Von Regen soll nach wie vor keine Spur sein – und das macht der Wetter-Experte auch noch mal anhand des europäischen Wettermodels deutlich.

Denn während es in unseren Nachbarländern teils regnerisch und nass wird, tut sich in Deutschland nichts. „Wir haben im Grunde die Wetterlage, die man eigentlich hier in Südeuropa erwarten würde – Sonnenschein und trockenes Wetter. Wir haben den Sonnenschein und das trockene Wetter. Verkehrte Welt möchte man da wirklich sagen. Das kann ja noch heiter werden“, zieht Dominik Jung abschließend sein Fazit. Seine ganze Wetterprognose könnt ihr hier anschauen.