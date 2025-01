Wetter in NRW: Experte lehnt sich aus dem Fenster – es passiert schon wieder

Winter ohne Schnee? Das gibt’s! Statt weißer Pracht gibt es in Deutschland gerade vor allem tristes Grau, Regen und frühlingshafte Temperaturen.

Und auch NRW kann sich nicht entscheiden, ob es jetzt Winter oder Frühling sein will. Aber wenn man jetzt denkt, das wird schon wieder, dann sollten man dringend weiterlesen – denn was Meteorologe Dominik Jung prophezeit, verspricht Übles!

Wetter in NRW: Prognose für Frühling 2025 – es wird deutlich wärmer

Kurz gesagt: Es wird warm! Laut den neuesten Prognosen vom Klimamodell CFS der US-Wetterbehörde NOAA könnte der Frühling 2025 die ganz großen Rekorde brechen. „Wir sehen eine klare Tendenz zu überdurchschnittlich hohen Temperaturen in den kommenden Monaten“, warnt Jung. Februar, März und April könnten bis zu 2 Grad wärmer ausfallen als das Durchschnittsjahr 1991–2020. Und der Mai? Der schraubt noch einen darauf – mit einem Plus von bis zu einem Grad! Aber das ist noch nicht alles.

++ NRW: Hagen möchte noch einmal „seine Jungs“ sehen – es ist das letzte Mal ++

Doch von vorne: Der Frühling 2025 könnte in NRW der heißeste Frühling werden, den wir je erlebt haben! Die letzten Wintermonate könnten nicht nur ordentlich warm werden, sondern auch ziemlich trocken. Das alles klingt nach einer „Hochdruck-Wetter-Lage“, so Jung (wetter.net). Und wenn der März schon so trocken ist, was kommt dann im April auf NRW zu? Richtig, ein richtig warmes Wetter im Frühling! Vielleicht müssen wir uns bald statt Winterjacken einfach schon Sonnenschirme schnappen.

Wetter in NRW: Was ist das CFS?

Aber warum sind diese Prognosen so wichtig? Langfristige Modelle wie das CFS analysieren globale Klimadaten und zeigen Wetter-Trends für die kommenden Monate. Anders als die üblichen Wettervorhersagen, die uns nur die nächsten Tage bieten, machen diese Modelle Aussagen über das große Ganze. Und das große Ganze sieht ziemlich warm aus.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Doch wenn der Frühling wirklich so trocken wird, könnte das dramatische Folgen für die Natur haben: Böden könnten austrocknen, Pflanzen könnten später wachsen und Ernten wären in Gefahr. Die Preise für Obst und Gemüse könnten durch die Decke gehen. Es bleibt also abzuwarten, ob das Wetter wirklich so warm wird.