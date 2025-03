Wetter in NRW macht schon wieder Rolle rückwärts! „Meine Güte“

Macht der April etwa doch, was er will? Mit dem Wetter ist es immer so eine Sache. Gerade zu Beginn des Jahres kann man sich nicht wirklich auf etwas Konkretes einstellen – auch nicht hier in NRW. Und der April macht seinem Namen in den kommenden Wochen wohl alle Ehre.

Während es unter der Woche das erste Mal richtig warm werden soll (wir berichteten), folgt in den Tagen darauf offenbar ein richtiger Kälte-Einbruch. Und dieser lässt selbst den Wetter-Experten sprachlos zurück. Müssen nun noch mal die Heizungen aufgedreht werden?

Wetter in NRW: Kalte Nächte stehen bevor

„Ja, meine Güte! Haben wir Januar, haben wir Februar? Wenn man diese Früh-Temperaturen-Karte sieht, könnte man meinen, das wäre irgendwo im vergangenen Winter gewesen“, beginnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung ganz schön verdutzt seine Wettervorschau für die kommende Woche. Denn gerade in der Nacht zu Montag (7. April) müssen wir uns in NRW auf eine kalte Nacht einstellen.

+++Wetter in NRW: Polarluft-Attacke im Anmarsch! Experte: „Nicht zu fassen“+++

„Es wird nämlich nachts kalt werden – richtig kalt und klare Nächte. Kurzzeitig kommen kältere Luftmassen an und da wird es nachts noch mal frostig werden“, führt der Wetterexperte aus und wird dabei noch konkreter: „Am kommenden Montagmorgen +3 bis teilweise -6 Grad werden da gemessen.“

Autofahrer müssen wohl kratzen

Das sei aber alles völlig normal, meint der Wetter-Experte Dominik Jung („wetter.net“). „Es ist eben noch sehr früh im Jahr. Und es kann ja auch im Mai verspätet noch mal Frost geben. Ich sage nur: die Eisheiligen. Auch die bringen immer mal wieder Nachtfrost“, führt er in seiner Prognose weiter aus.

Mehr Themen:

Diese Temperatur-Unterschiede zeigen damit also einmal mehr, dass der April wirklich macht, was er will. Denn am Montag in einer Woche könnte es für den einen oder anderen Autofahrer auch so dicke kommen, dass noch mal die Scheiben gekratzt werden müssen. Warm einpacken, heißt es also da noch mal!