Wetter in NRW: Seltenes Phänomen am Himmel! „Erste Mal in meinem Leben“

Das Wetter in NRW brachte dieser Tage nur wenig Grund zur Freude. Nicht enden wollende Schauer, stürmische Windböen und dann auch noch das trübe Grau am Himmel – da konnte man schnell mal Trübsal blasen.

Am Sonntagabend (5. November) konnten viele Anwohner über dem Himmel in NRW dann aber ein regelrechtes Naturspektakel beobachten. Denn kurze Zeit verzogen sich die Wolken und das Wetter gab den Blick auf ein Phänomen frei, das man hierzulande nur äußerst selten zu Gesicht bekommt.

Wetter in NRW: Anwohner teilen irre Aufnahmen

Als bei „Wetter Online“ plötzlich die Meldung erschien, dass aktuell Polarlichter in Deutschland zu sehen sind, dürften viele Menschen in NRW zunächst nicht daran geglaubt haben, dass man das einzigartige Phänomen auch hierzulande bestaunen könnte, so bewölkt und trüb wie es den ganzen Sonntag lang war. Doch bis weit in den Süden Deutschlands soll das Naturspektakel zu sehen gewesen sein – wenn die Wolken sich verzogen hatten. Denn dann wurde ein einmaliger Blick gen Norden gewährt, der in unseren Gefilden absolut selten ist.

Das Wetter in NRW gab am Sonntagabend (5. November) in Wachtberg bei Bonn den Blick auf die Polarlichter frei. Foto: Uwe Schmidt

Und tatsächlich: Darf man den Aufnahmen einiger Anwohner aus NRW Glauben schenken, dann konnte man am Sonntagabend auch in Deutschlands größtem Bundesland Polarlichter bestaunen. „Wachtberg bei Bonn kurz vor 19 Uhr. Das erste mal in meinem Leben. Bin überglücklich“, schrieb so etwa ein Glücklicher, der seinen Augen kaum trauen wollte. „Polarlichter im Rheinland“, titelt ein weiterer Hobby-Fotograf.

Auch HIER konnte man Polarlichter sehen

Doch wer jetzt denkt, dass er beim Naturphänomen schlechte Karten hatten, dem könnten einige Facebook-Nutzer das Gegenteil beweisen. Denn auch in Sankt Augustin, in Oer-Erkenschwick sowie weiten Teilen des Rheinlands, etwa in Düsseldorf oder am Niederrhein, soll man laut den Beiträgen auf der Social-Media-Plattform Polarlichter gesehen haben.

Gerade in den Winternächten im hohen Norden kann man das Lichtspektakel bei freier Sicht bestens bewundern. Dass das Wetter-Phänomen auch immer öfter in NRW zu sehen ist, dürfte nicht nur Naturenthusiasten gefallen. Es dürfte hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir die Polarlichter am Nachthimmel zu sehen bekommen.