Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen – „Das wäre schon eine Hausnummer!“

In wenigen Tagen – am 1. September – beginnt bereits der meteorologische Herbst. Aber wenn Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ so auf die Prognosen der kommenden Wochen blickt, dann ist von einem möglichen Herbstbeginn so gar nichts zu sehen.

„Von einem Frühherbst sind wir weit entfernt“, meint Jung, verweist auf eine Wetterkarte voller roter Farbtöne und mit Temperaturwerten über 30 Grad. Das Wetter in NRW zeigt sich rund um den Monatswechsel noch einmal von seiner besten Seite. Das haut selbst den Experten aus den Latschen.

Wetter in NRW: Spätsommer statt Frühherbst

Das CFS-Frühmodell für den 1. September zeigt für NRW am besagten Datum Werte von bis zu 34 Grad! „Und das, würd ich mal behaupten, ist alles andere als herbstlich“, muss auch Dominik Jung eingestehen. Stattdessen scheint sich der Sommer rund um den Monatswechsel relativ stabil festzusetzen.

Selbst bis zum 5. September halten einige Prognosen noch hochsommerliche Werte von 34 oder 35 Grad für möglich. „Das wäre schon eine Hausnummer“, staunt Experte Jung.

Das sind die Prognosen für das NRW-Wetter in den letzten August-Tagen:

Freitag, 23. August – bis zu 26 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Samstag, 24. August – bis zu 29 Grad, Schauer und Gewitter

Sonntag, 25. August – bis zu 23 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Montag, 26. August – bis zu 23 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Dienstag, 27. August – bis zu 26 Grad, Sonne

Mittwoch, 28. August – bis zu 26 Grad, Sonne und dunkle Wolken

Donnerstag, 29. August – bis zu 28 Grad, Sonne

Freitag, 30. August – bis zu 30 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Samstag, 31. August – bis zu 28 Grad, Sonne-Wolken-Mix

„Da könnte man meinen, man sei noch mittendrin im Juli oder August“, stellt Dominik Jung beim Blick auf die Prognosen für die ersten Septembertage fest. Sonne satt, Temperaturen zwischen 24 und 35 Grad.

Viel Sonne, wenig Regen

Und als wäre der Sonnenschein nicht schon genug, hält sich der Regen in NRW ebenfalls zurück. Stabiles Sommerwetter über einen längeren Zeitraum? Das haben wir hier im Westen in diesem Jahr noch nicht allzu häufig erlebt.

Aber dafür rollt jetzt offenbar auf den letzten Metern noch einmal die volle Spätsommer-Welle auf uns zu. Immerhin etwas.