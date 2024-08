Wetter in NRW: Experte mit brisanter Prognose – „Hat es in sich“

Die Prognose für das Wetter in NRW im August ist wirklich überraschend, denn der Sommer hat zwar lange auf sich warten lassen, aber dafür hört dieser jetzt gar nicht mehr auf. Von einem Herbstbeginn ist noch lange nichts zu reden und die momentanen Temperaturen verzeichnen ein Rekord.

Auf das Wetter in NRW am Wochenende kann man sich freuen, denn es ist wirklich ein „Wetter zum Genießen“, wie es Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf „Wetter.net“ ausdrückt. Es strömen nämlich warme Luftmassen nach Deutschland, wodurch am Wochenende noch einmal das perfekte Wetter zum Grillen und Schwimmen ist.

Wetter in NRW: Starkregen und Unwetter in der Nacht

Am Samstag (24.08) ist das Wetter in NRW noch einmal richtig warm und man erreicht mit 30 Grad eine Hitzespitze. In der Nacht wird es jedoch noch einmal abkühlen und man muss mit Starkregen und sogar Unwettern rechnen.

Daher wird das Wetter in NRW am Sonntag (25.08) auf etwa 23 Grad abkühlen. Jedoch ist trotzdem viel Sonnenschein prognostiziert, also wird es zwar kein ganz so warmer, aber trotzdem ein schöner Sommertag.

Wie Dominik Jung es auf „Wetter.net“ ausdrückt, ist der August sehr warm und „Hat es in sich“. Seit der Wetteraufzeichnung vor 100 Jahren ist dieser August bis jetzt sogar der drittwärmste. Es kann sogar sein, dass dieser im Laufe des Monats noch der zweitwärmste August seit Beginn der Aufzeichnung werden wird. Dies überrascht wahrscheinlich viele, denn vor ein paar Monaten hat man bei dem Wetter in NRW noch befürchtet, dass der Sommer dieses Jahr ausfallen wird.

August und Sommer verzeichnen Rekorde

Aber nicht nur der August ist überraschend warm. Auch der diesjährige Sommer befindet sich unter den zehn wärmsten Sommern, seitdem man angefangen hat, das Wetter aufzuzeichnen. Bis jetzt ist der Herbstbeginn bei dem Wetter in NRW, noch lange nicht in Sicht und man kann sich über die hohen Temperaturen freuen.

Diesen Samstag ist noch einmal das perfekte „Badewetter“, wie es Jung ausdrückt. In der Nacht zu Sonntag muss man mit Starkregen und Unwetter rechnen, weswegen es am Sonntag etwas kühler sein will. Da die Sonne jedoch scheinen soll, verspricht das Wetter in NRW trotz Abkühlung einen schönen sommerlichen Tag.