Wetter in NRW: Tropischer Hitze-Hammer! „Geht ganz schön auf den Kreislauf“

Lange hat der Sommer dieses Jahr auf sich warten lassen, aber das Wetter in NRW schießt diesen August etwas über das Ziel heraus. Nach dem endlosen Regen folgt jetzt eine Hitze, die man eigentlich nur aus tropischen Gebieten kennt.

Wer hätte im Juli damit gerechnet? In den letzten Tagen kam es zu einer richtigen Hitzewelle und die Schwüle macht das Wetter in NRW nur sehr schwer zu ertragen. Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet auf „wetter.net“, dass sich dies in den nächsten zwei Wochen nicht verbessern soll.

Wetter in NRW: Hitze erreicht tropische Temperaturen

Nach dem eher trüben Juli, hat der diesjährige Sommer wohl einiges nachzuholen. Jedoch sollen bis Mitte August tropische Temperaturen erreicht werden. Aber nicht nur die Hitze erinnert an tropische Gebiete, denn die Luftfeuchtigkeit ist ebenfalls immens hoch.

Ab Montag (05.08) sollen neue Höchsttemperaturen erreicht werden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung kündigt eine flächendeckende Hitze an, die von 25 auf 30 Grad steigen soll. Das Wetter in NRW kann sogar bis zu 32 Grad erreichen. Jedoch muss man auch mit gelegentlichen Schauern und Gewittern rechnen.

Zwar kann man sich über das sommerliche Wetter in NRW freuen, aber man sollte dringend auf seine Gesundheit achten, denn der Taupunkt ist in NRW extrem hoch. Wie Jung auf „wetter.net“ erklärt, ist der „Taupunkt ein Maß für die empfundene Schwüle“. Ab einem Taupunkt von 16 Grad empfindet man die Hitze als schwül.

Schwüle kann gesundheitliche Folgen haben

Insbesondere beim Wetter in NRW soll die Schwüle erst einmal nicht besser werden und der Taupunkt beträgt zwischen 16 und 20 Grad. Momentan ist auch nicht absehbar, dass der Taupunkt zeitnah noch einmal sinken wird. Man sollte besonders auf seine Gesundheit achten und viel Wasser trinken, denn wie Dominik Jung erklärt, kann die Schwüle sehr belastend sein und „geht ganz schön auf den Kreislauf“.

Bis Mitte August ist mit einer Abkühlung nicht zu rechnen und die Hitzewelle geht weiter. Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung vergleicht das Wetter in NRW sogar mit einem Tropensommer. Immerhin herrschen momentan dieselben Temperaturen wie in den Tropen und auch die hohe Luftfeuchtigkeit erinnert daran.