Wetter in NRW: Experte mit drastischer April-Prognose – „Sehr spannend“

Schon seit einigen Wochen warnen Wetterexperten vor Saharastaub, der an den Osterfeiertagen und in den Tagen danach nach Deutschland kommt. Staubpartikel aus Algerien, Tunesien und der Sahara wurden mit den Luftmassen über die Alpen zu uns transportiert und könnten uns in den nächsten Tagen einen ordentlichen Blutregen bescheren. Wir berichteten in diesem Artikel.

Doch wie sieht es danach aus? Wie geht das Wetter in NRW im April weiter? Diplom-Meteorologe Dominik Jung findet dazu klare Worte.

Wetter in NRW: Drastische April-Prognose

„Insgesamt wird es ein sehr warmer April“, kündigt der Wetterexperte vorab an. So soll der vierte Monat des Jahres ein bis zwei Grad wärmer werden als im Vorjahr, so die Berechnungen im Vergleich mit dem langjährigen Klimamittel von 1921 bis 2020. Nachdem wir mit dem Februar einen Wärme-Rekord verbuchen musste, könnte demnach auch der April ein Rekordmonat werden, was die warmen Temperaturen im Mittelwert betrifft.

Ob die Temperaturen, die im Südosten Deutschlands sogar 3 Grad wärmer als im Vorjahr werden könnten, wirklich so rekordverdächtig ausfallen werden, „könnte sehr spannend werden“, so der Wetterexperte.

Regen im Westen und Süddeutschland

Mit dem Blick auf die Niederschläge äußert er sich auch sehr deutlich: „Auf jeden Fall sieht es nicht nach einem sehr trockenen Monat aus.“ Demnach könnte das Wetter in NRW im April nicht nur deutlich wärmer als im Vorjahr ausfallen, sondern auch in vielen Regionen deutlich nasser. „Eine spannende Wetterprognose ist das allemal“, so Jung.

Doch wie sagt man so schön? „Der April macht, was er will“ – demnach können die kommenden 30 Tage nicht mit hundertprozentiger Voraussicht prognostiziert werden. Von Schnee über Stürme bis hin zu 25 Grad hatten wir in den letzten Jahren im April schließlich schon alles dabei. Aber dass das Wetter in NRW wahrscheinlich wärmer und nasser wird als üblich, darauf können wir uns wohl einstellen.