Wetter in NRW: 20-Grad-Marke in Deutschland geknackt – kommt der Frühlings-Hammer auch zu uns?

Meteorologisch hat er schon längst begonnen – der Frühling. Am 1. März begann die von vielen bereits heiß ersehnte Frühjahrssaison. Und als hätte es das Wetter in NRW sich im Kalender notiert, drehte es pünktlich auf und zeigte uns tagelang seine sonnige und milde Seite.

Doch seit Montag (11. März) scheint der Frühling schon wieder einen Rückzieher zu machen. Statt frühlingshaftem Wetter hat es sich in NRW schon wieder richtig eingeregnet. Am Donnerstag (14. März) steht allerdings bundesweit eine große Wende ins Haus. Dabei soll sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Aber können wir uns auch im Westen über die plötzliche Wärme freuen?

Wetter in NRW dreht kurzzeitig auf

Wer sich jetzt darauf freut, dass der Frühling nach kurzzeitiger Abstinenz wieder für längere Zeit zurückkehrt, den müssen wir leider enttäuschen. Der Donnerstag wird als freundlichster Tag der Woche wohl erst mal wieder ein Unikum bleiben. Denn schon am Freitag (15. März) müssen wir uns dank labiler Luft wieder auf Schauer und Wolken einstellen.

Sonnen-Anbeter sollten das Frühlings-Comeback am Donnerstag also besser nutzen, denn in Deutschland soll an diesem Tag sogar zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke geknackt werden. Doch können wir uns auch im Westen auf die fast schon sommerlichen Temperaturen freuen? „Wetter.net“-Expertin Kathy Schrey muss leider jegliche Hoffnungen zerschlagen.

Westen geht leer aus

Knapp vorbei ist leider auch daneben. Denn statt über 20 Grad winken in NRW maximal 19 Grad, realistisch werden es aber wohl eher 16 Grad werden, weiß Schrey. Auch die ursprünglich prognostizierten 11 Sonnenstunden muss Schrey runterkorrigieren. Gerade mal 6 bis 7 Sonnenstunden blühen uns im Westen, und die könnten sogar von Schauern begleitet werden.

Allgemein müssen die Prognosen für den März derzeit nochmal korrigiert werden. Eigentlich gingen die „wetter.net“-Experten davon aus, dass der März relativ trocken ausfalle. Doch tatsächlich müssen wir uns bis zum 22. März jetzt wohl weiterhin mit Schauern begnügen. Bleibt zu hoffen, dass sich der Frühling pünktlich zu Ostern doch wieder aus seinem Versteckt wagt.