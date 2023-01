Wetter in NRW: Experte mit Schlotter-Prognose – „Kälteklops“

Nass und für einen Winter viel zu mild präsentiert sich das Wetter in NRW im Januar bislang. Ärgerlich für alle Winterfans – ohne die ungewöhnlich hohen Temperaturen wäre das alles als Schnee runtergekommen.

Doch jetzt bahnt sich die Wende an. Am Wochenende soll das Wetter in NRW noch einmal richtig regnerisch werden, doch schon jetzt rollt eine Kältewelle heran. Die bringt in Teilen von Nordrhein-Westfalen wohl endlich den ersten Schnee des Jahres.

Wetter in NRW: Erst Regenmassen, dann wird es kalt

Schlechte Nachricht für Freude der frischen Luft: Bis zum Ende der Woche wird der Regen eher mehr als weniger. Bis zu 110 Liter pro Quadratmeter prognostizieren die Wettermodelle laut Dominik Jung von „Wetter.net“. Ordentliche Mengen, die die Pegel wohl weiter steigen lassen.

Dabei bleiben die Temperaturen hoch und teilweise zweistellig. Über acht Grad wärmer ist der Januar derzeit verglichen mit dem langjährigen Klimamittel. „Das ist wirklich eine ganz schön krasse Abweichung“, stellt der Meteorologe klar.

„Kälteklops“ kündigt sich an

Doch die Wende naht. Ab Sonntag fallen die Temperaturen, es wird erst nasskalt, bevor sich dann endlich das erste Weiß des Jahres ankündigt. Gleich mehrere Schneefronten hintereinander machen die höheren Lagen wie Eifel und Sauerland zur Winterlandschaft, aber auch im Flachland sollen die Flocken runterkommen.

Und es wird weiter kälter. Im Laufe der nächsten Woche bildet sich laut Dominik Jung ein „Kälteklops“, der auch in Teilen Westdeutschlands für Schlottern sorgen wird. Dann könnte auch bis in die tiefsten Lagen der Schnee liegenbleiben und das Wetter in NRW endlich in einen richtigen Winter verwandeln.

Dann wird jedoch auch das Thema Glätte akut. Ein Blick in den Wetterbericht könnte dir vor der Fahrt zu Arbeit also eine böse Überraschung ersparen.