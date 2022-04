Wetter in NRW: Wetterdienst warnt im Ruhrgebiet! HIER wird es besonders kalt

Das Wetter in NRW lässt zu wünschen übrig: Dunkle Wolken hängen seit Tagen vor der Sonne – zuletzt zogen Gewitter und Sturmböen durch das Land.

Obwohl der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu Ostern eine deutliche Besserung verspricht, bringt das Wetter in NRW zu Beginn der Woche noch einmal Frost und Kälte.

Wetter in NRW: Temperaturen sinken

Laut Angaben des DWD ist es die maritime Polarluft, die in der Nacht auf Montag dafür sorgt, dass in NRW die Temperaturen sinken. Am Abend wird es in der Nordosthälfte dazu noch windig – im Laufe der Nacht nimmt der Wind ab. Vereinzelt kann es zu kurzen Graupelgewittern oder gewittrigen Schauern kommen.

In den höheren Lagen kann es bereits am Sonntag zu Glättegefahr durch Schneematsch kommen. Vor Neuschnee soll NRW laut DWD allerdings vorerst verschont bleiben.

Wetter in NRW: Warnung vor Frost

Mit dem Fallen der Temperaturen warnt der DWD vor Frost und Glätte in Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Bottrop und Herne.

Ein Lichtblick: Ab Dienstag sollen die Temperaturen in NRW steigen – und das nicht zu knapp. (jdo)