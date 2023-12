Wetter in NRW: Weihnachts-Hammer droht! Diese Prognose schockt

Das Wetter in NRW könnte sich in der kommenden Woche noch einmal um 180 Grad drehen. Der Polarwirbel verlagert sich schlagartig in Richtung Skandinavien und kann das Wetter in Deutschland ab dem 20. Dezember komplett verändern. Winde in voller Orkanstärke und Schneefall – das erwartetet die Menschen in Deutschland an den Weihnachtstagen.

Wetter in NRW: Prognose für die Weihnachtstage

Weiße Weihnachten. Ein Wunsch, der für die meisten in den letzten Jahren nicht in Erfüllung gegangen ist. Stattdessen gab es milde Temperaturen, leichte Winde und natürlich eins: nämlich viel Regen. Nach der kalten Phase in den letzten Wochen pendelte sich das Wetter zunächst bei um die zehn Grad ein. Doch jetzt kommt ein krasser Umschwung auf uns zu – es werden extreme Windereignisse erwartet.

Der Grund für den prognostizierten Wetterumschwung in Deutschland? Eine Verlagerung des Polarwirbels in Richtung Skandinavien. Das amerikanische Wettermodell prognostiziert: „Der Polarwirbel zentralisiert sich nicht in einem Punkt über Skandinavien, sondern dehnt sich nach Westen aus und baut in diesem Zuge eine funktionierende Tiefdruckrinne auf“, wie auf „wetterprognose-wettervorhersage.de“ zurzeit gewarnt wird. Diese Tiefdruckrinne könnte noch verstärkt werden, da das Hoch über dem Atlantik nicht genug Platz hat, um sich gen Norden auszudehnen. „Eine meridionale Wetterentwicklung ist ab diesem Moment nicht mehr möglich und eine Westwetterlage wird in Gang gesetzt“, schreibt das Portal weiter.

Das Wetter in NRW bringt kräftige Niederschläge mit sich und bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad ist mehr mit Regen als mit Schnee zu rechnen. Wer auf weiße Weihnachten hofft, der muss zunächst enttäuscht werden, doch es droht ein anderer Weihnachts-Hammer!

Kurz vor Weihnachten, zwischen dem 21. und 23. Dezember, rauscht der Polarwirbel in Richtung Deutschland und bringt extremen Wind mit sich. Schwere Sturmböen und ortsweise sogar Winde in voller Orkanstärke können nicht ausgeschlossen werden.