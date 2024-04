Wetter in NRW: Experte mit Schockprognose – „Dickes Ende kommt erst noch“

Nach den frühsommerlichen Temperaturen am Wochenende, folgte ein kräftiger Wetter-Absturz in NRW. Dabei gingen nicht nur die Temperaturen in den Keller. Dabei kam es gebietsweise zu teilweise kräftigen Unwettern.

Nachdem ein Sturm am Dienstag (16. April) für mächtig Chaos in NRW gesorgt hatte (mehr dazu hier >>>) führten plötzliche Hagelschauer am Mittwoch zu schlimmen Autobahn-Unfällen mit zum Teil tödlichen Folgen (hier mehr Details >>>). Doch das war erst der Anfang. Bis zum Wochenende dreht das Wetter in NRW nach Angaben von Experten weiter auf.

Wetter in NRW: Experte spricht von -35 Grad!

Temperaturen im einstelligen Bereich und heftige Unwetter statt Sonne satt. Das Wetter zeigt uns in der zweiten Aprilhälfte die kalte Schulter. Aber: „Das dicke Ende kommt erst noch“, warnt Dominik Jung. Der Wetter-Experte deutet auf eine Wetter-Prognose von Samstag mit Werten bis zu -35 Grad hin.

Dabei handelt es sich um die Temperaturen in rund 5.500 Metern Höhe. Diese extreme Höhenkälte habe unmittelbare Auswirkungen auf das Wetter bei uns. „Ein fettes Kälte-Ei kommt auf uns zu“, warnt Dominik Jung. Zwar sollen die Temperaturen tagsüber über dem Gefrierpunkt liegen. Doch in den Nächten wird es wieder richtig kalt. So musst du in weiten Teilen des Landes am Wochenende mit Frost rechnen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 10 bis 13 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Samstag: 9 bis 12 Grad, nachts 3 bis 0 Grad

Sonntag: 9 bis 12 Grad, nachts 2 bis -1 Grad

Wetter-Experte rechnet mit Schäden

Der stramme Luftfrost dürfte Folgen haben. Hier und da sei nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) mit Schäden für Natur und Landwirtschaft zu rechnen.

Dazu musst du auf den Straßen mit Glätte rechnen, zumal es zum Ende der Woche hin immer wieder schauern und in Hochlagen auch schneien soll. Genau wie zu Anfang der Woche kann es bei Gewittern wieder zu stürmischen Böen und Hagelschauern kommen. Das Wetter in NRW bleibt also reichlich ungemütlich.