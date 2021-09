Wetter in NRW: Nach Tornado in Kiel – kommen die Unwetter auch in den Westen?

In Kiel wehte ein Tornado am Mittwoch sogar Menschen in Wasser – drohen uns solche Winde auch in NRW? Oder bleibt das Wetter eher ruhig?

Wetter in NRW: Nach schlimmem Tornado in Kiel – erreichen uns auch im Westen jetzt Unwetter? (Symbolbild) Foto: imago/Ralph Peters

So wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen.

Wetter in NRW: Temperaturen fallen

Vorweg: Einen Tornado wird es aller Wahrscheinlichkeit nach eher nicht geben. Aber ein paar stürmische Böen sind schon drin, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Es wird auch herbstlich in NRW – zumindest was die Temperaturen betrifft.

Regnen soll es in der Nacht zu Freitag zwar meistens nicht, doch die Tiefstwerte fallen auf 11 bis sieben Grad, im Bergland kann es sogar mit maximal vier Grad ordentlich kalt werden.

--------------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

--------------------------------

Der Freitag startet im Nordwesten mit vielen Wolken – am Nachmittag kann dann auch Regen dazukommen. Im Südosten bleibt es bis zum Nachmittag trocken, auch ist die Sonne öfter zu sehen.

Auch mit den Temperaturen über 20 Grad ist Schluss: Maximal 19 Grad sind drin. Im Bergland wird es sogar richtig frisch. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad. Auch nimmt der Wind zu, im Bergland ist die ein oder anderen richtig steife Böe nicht ausgeschlossen.

Samstagnacht zieht dann Regen über das Land. Zum Teil kann es dabei zu stärkeren Schauern kommen, die zum Morgen hin nachlassen. Im Nordwesten kann auch mal wieder die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen fallen auf sieben bis maximal elf Grad.

Wetter in NRW: So wird das Wochenende

Und das Wetter am Wochenende? Auch da sieht es eher wolkenverhangen aus. Der Samstag zeigt sich nicht von seiner freundlichen Seite. Es bleibt bewölkt, gegen Abend kann Regen fallen. Die Höchstwerte steigen wieder etwas auf 16 bis 19 Grad, im Bergland 15 Grad. Im Süden dreht der Wind noch einmal etwas auf. Das bleibt laut dem Deutschen Wetterdienst auch erst einmal so.

In der Nacht zum Sonntag kann der Regen noch einmal mehr werden. Im Westen sind kräftige Schauer zu erwarten. Die Temperatur fällt wieder – elf bis 15 Grad sind drin, in den Bergen fallen die Temperaturen auf unter zehn Grad.

Der Sonntag wird nicht besser: Weiterhin viel Regen, der erst gegen Abend nachlässt. Es lockert etwas auf, die Temperaturen erreichen wieder 19 Grad. Der Wind weht stark aus Süd bis Südwest, im Bergland und dort, wo besonders viel Wind über die Felder weht, sind Sturmböen nicht auszuschließen. Also besser drinbleiben und in die Decke einkuscheln.

Ähnlich soll es dann mit dem Wetter in NRW am Montag weiter gehen – der Wind lässt zwar etwas nach, aber es bleibt kühl! (evo)