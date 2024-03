Wetter in NRW: Expertin haut es völlig von den Socken – „Seltenheitswert“

Das Wetter in NRW hat bei dem ein oder anderen in den vergangenen Tagen erste Frühlingsgefühle erweckt. Während der dicke Mantel im Schrank immer weiter nach hinten wandert und die meisten den Gedanken an frostige Schneetage längst beiseite geschoben haben, wurde in Südeuropa die Starkregen-Saison eröffnet. Selbst die Wetter-Expertin traut bei dieser Prognose ihren Augen kaum.

Während die Medien zurzeit voll von Berichten über die andauernden Regengüsse in Portugal und Spanien sind, entwickelt sich auch das Wetter in NRW stetig weiter. Kommt der Regen nun auch zu uns, oder bleibt es frühlingshaft freundlich? Fest steht: Dieses Phänomen hat garantiert einen Seltenheitswert.

Wetter in NRW: Frühlingsvorboten oder Starkregen?

Wer die Kälte mag und voller Vorfreude auf einen März-Winter Mütze und Schal noch nicht beiseite gelegt hat, der muss enttäuscht werden, denn Wetter-Expertin Kathy Schrey kann mit Vorfreude auf die kommenden Tage verkünden: „Wir sind an der sonnigen Seite!“ Das bedeutet: Der hohe Luftdruck setzt sich in Deutschland durch und, obwohl ortsweise noch mit etwas Sprühregen zu rechnen ist, kann in den nächsten Tagen ordentlich Vitamin D getankt werden.

+++ Wetter in NRW: Prognosen treiben Experte zur Weißglut – „Verfrühter Aprilscherz“ +++

Am Donnerstag, dem 7. März, sind bundesweit nur noch wenige Wolken am Himmel zu sehen. Stattdessen zeigt sich die Sonne für bis zu zehn Stunden. So viel Sonnenschein im März? Das ist sonst eher die Ausnahme. Auch am Freitag (8. März) geht es bei bis zu 12 Grad sonnig weiter. Das Wochenende hat sogar satte 16 Grad in petto und lockt den ein oder anderen schon zu der nächsten frühlingshaften Fahrradtour nach draußen.

Weitere Themen:

Während sich das Wetter in NRW recht freundlich zeigt, schüttertet es im Süden von Europa nach wie vor wie aus Eimern. Die Prognose lautet: In den kommenden zwei Wochen ist mit bis zu 270 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. In Deutschland bleibt es hingegen überwiegend trocken.