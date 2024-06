Wetter in NRW: Neue Prognose schockt Experten – „Neue Sau durchs Dorf getrieben“

Wann wird es mal wieder so richtig Sommer? Eine Frage, sie sich momentan wohl zahlreiche von uns angesichts des Wetters in NRW stellen. Denn von warmen Sonnenstrahlen und heißen Temperaturen fehlt bislang jede Spur! Jetzt schockt eine neue Prognose.

„Und jeden Tag wird eine neue Sau durchs Modellwetter-Dorf getrieben“, betont Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei seinen jüngsten Prognosen rund um das Wetter in NRW. In den vergangenen Tagen zeigte das deutsche Wettermodell für die gesamte nächste Woche hochsommerliche Temperaturen an.

Wetter in NRW hat es derzeit in sich

Doch das amerikanische GFS-Modell wollte davon zunächst gar nichts wissen – und jetzt das! Eigentlich sagte das GFS-Modell voraus, dass es spätestens ab Mittwoch (26. Juni) wieder kühler werden sollte. Doch die neusten Prognosen widersprechen dem jetzt!

„Frisch eingetrudelt für das GFS-Modell“, betont Jung in seiner Vorhersage am Samstag (22. Juni). Es geht um den Freitag (28. Juni). Jetzt zeigt auch plötzlich das amerikanische Wetter-Modell große Hitze für Deutschland an!

Wetter in NRW: „Der Sommer, er würde voll zuschlagen“

Die Höchsttemperaturen am besagten Freitag liegen teilweise bei 33 bis 34 Grad! In manchen Teilen von Deutschland ist sogar die Rede von 38 bis 39 Grad – uns steht offenbar also die erste richtige Hitzewelle im Jahr 2024 bevor!

„Der Sommer, er würde voll zuschlagen“, urteilt Jung. Dem gegenüber steht der vergangene Samstag (22. Juni), der noch für viel Regen sorgte. Spannungen zwischen Hitze und Sintflut!

Wetter in NRW: Regen- und Sonnenschirm immer parat halten

Denn auch in den kommenden Tagen kann es zu heftigen Regenfällen kommen, weiß der Wetter-Experte. Die Betonung liegt hier jedoch auf „kann“, denn auch hier sagen die Wetter-Modelle Unterschiedliches voraus. Der Wechsel zwischen Regen- und Sonnenschirm wird dir in diesen Tagen wohl nicht erspart bleiben.