Wetter in NRW: Hitzehöhepunkt erwartet – dann folgt die bittere Wende

Das Wetter in NRW lässt in diesem Sommer bislang sehr zu Wünschen übrig. Zwar gab es hin und wieder auch mal wärmere Tage, aber wirklich längere Zeit so wirklich heiß war es bislang noch nie. Jetzt wird aber der Hitzehöhepunkt erwartet!

Sonnenanbeter können sich auf etwas gefasst machen: In den nächsten Tagen wird das Wetter in NRW verdammt heiß!

„Die Temperaturen steigen zum Teil über die 30 Grad. In der Spitze wird es wohl Richtung Samstag, so 34, 35 Grad geben, vielleicht auch um die 36 Grad. Aber all das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was momentan in Südeuropa und vor allem Südosteuropa unterwegs ist. Da haben wir teilweise eine extreme Hitzewelle mit flächendeckenden Temperaturen von bis zu 39 bis 43 Grad“, weiß Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Noch bis zum Wochenende soll das auch so weiter gehen.

Wetter in NRW hält Überraschungen parat

„Da bekommen wir eigentlich nur einen kleinen Schwapper ab in Sachen Hitze“, so Jung. Nichtdestotrotz soll es in den kommenden Tagen deutlich wärmer werden. „Richtig schönes Sommerwetter. Für alle Freibadfans gibt es wirklich das perfekte Wetter.“

Doch dann folgt die bittere Wende: In der Nacht zu Sonntag (21. Juli) kommen vom Westen teilweise kräftige Schauer und Gewitter herangezogen! Doch erst einmal dürfen wir ein paar heiße Tage genießen. Donnerstag (18. Juli) wird es sehr warm und trocken, ebenso am Freitag.

Wetter in NRW: Schauer und Gewitter

Der Hitzehöhepunkt folgt dann am Samstag. „Perfektes Badewetter im ganzen Land“, nennt es der Wetter-Experte. Die Luftmassen werden drückend schwül – doch dann folgt der Knall! „Bereits in der Nacht zu Sonntag ziehen aus dem Westen erste Schauer und Gewitter und die läuten dann einen wechselhafteren Sonntag ein.“ Es drohen also wieder heftige Schauer und Gewitter! Das Sommer-Wetter hält mal wieder nicht allzu lange an.