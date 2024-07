US-Amerikaner will Schnitzel mit Pommes essen – und ist entsetzt! „Nicht, was ich bestellt habe“

Es gibt kein deutscheres Essen als Schnitzel mit Pommes – logisch, dass Ausländer jenseits des großen Teichs die gute alte deutsche Küche probieren möchten. Umso erstaunter war dieser US-Amerikaner, der in NRW lebt, als er Schnitzel mit Pommes bestellte. Ganz schlicht, ohne viel Brimborium.

Als er die Plastikbox öffnete, schienen ihm die Augen herauszufallen! Content-Creator Ryan probiert auf seinem Instagram-Account „ryaneatss“ verschiedene Spezialitäten, die es in Deutschland zu genießen gibt. Dabei hält er seine ehrliche Reaktion für seine über 50.000 Follower fest. Von Zimtschnecken über Mettbrötchen bis hin zu Schnitzel mit Pommes also. Und mal wieder zeigt sich der US-Amerikaner aus NRW sehr überrascht!

NRW: US-Amerikaner will Schnitzel mit Pommes essen – und wird sprachlos!

Die Bestellung und der Kauf des Schnitzels mit Pommes verlaufen erwartungsgemäß problemlos. Als er dann aber die Plastikbox öffnet, sieht man in einem Fach das bestellte Schnitzel – doch von Pommes keine Spur. Stattdessen: Kartoffel-Kroketten! Und: Auf dem Schnitzel liegen Tomatenstücke! Er fragt: „Kann einer erklären, was das hier ist?“ Er wundert sich, führt aus: „Ich sehe die Soße auf dem Schnitzel. Und dann noch diese Tomaten darauf…“

Auch die Kroketten begeistern ihn zunächst nicht: „Ich habe Pommes bestellt, kriege stattdessen etwas, was wie ‚Corn Dog‘ (Hot Dog am Stiel im Maisteilmantel; Anm. d. Verf.) aussieht. Es ist eigentlich das deutsche Restaurant, in das ich oft und gern gehe. Heute ist es aber nicht das, was ich bestellt haben!“ Dazu zeigt er noch einen gemischten Salat und eine weitere Soße in die Kamera, die sich in seiner Bestellung befinden. Dann fängt er an zu essen – und ist zufrieden!

„Nicht, was ich bestellt habe“

„Es ist sehr lecker, es schmeckt gut. Ich kann mich nicht beschweren“, sagt Ryan. Auch die „Pommes-Wurst“, wie er die Kroketten nennt, schmecken ihm. Und natürlich auch der Salat. Beim Dessert allerdings ist er sich unsicher: „Ich dachte erst mal, das sei Eis. Dann eine Soße. Doch es ist ein Schoko-Vanille-Pudding!“

Am Ende kommt der Ami zu einem erwarteten Fazit: „Ich liebe mein Schnitzel!“