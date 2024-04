Wetter in NRW: Experte schockt mit Sommer-Prognose – „Hölle“

Das Wetter in NRW macht so langsam wieder richtig Freude. Am Samstag (6. April) verwöhnte uns das Wetter mit Sonnenschein und angenehm hohen Temperaturen. Da kommt so richtig Sommer-Stimmung auf.

Ob das Wetter in NRW auch in den kommenden Tagen sommerlich wird, erzählt uns Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“. Dabei schockt er auch mit einer Sommer-Prognose, die er mit extrem hohen Temperaturen in Verbindung bringt.

Wetter in NRW: Ein „Höllensommer“ steht bevor

An diesem ersten Aprilwochenende kommt der Sommer so richtig auf Touren. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 und 30 Grad. „Aber was bedeutet das für den kommenden Sommer, wenn es jetzt schon so heiß ist?“, stellt Wetter-Experte Jung eine Frage in den Raum. Man es hat es vor ein paar Wochen schon vermutet und jetzt könnte es tatsächlich wahr werden. Uns steht laut dem Wetter-Experten möglicherweise ein „Höllensommer“ bevor.

Ein bis zwei Grad wärmer soll der Sommer in 2024 werden, als das neue Klimamittel der vergangenen 30 Jahre. Und das wird man schon deutlich zu spüren bekommen. Der Trend geht auf jeden Fall zu einem warmen Sommer.

Wetter in NRW: Temperaturen der nächsten Tage

Aus Südwest-Europa strömen die warmen Luftmassen am Samstag fleißig zu uns nach Deutschland, die zusätzlich noch von einem fetten Tief vor den britischen Inseln angetrieben werden. Deswegen hatten wir an diesem Samstag auch bei uns im Westen sommerliches Wetter mit Temperaturen um 25 Grad und mehr. Dazu gab es Sonnenschein, aber zum Nachmittag auch ein paar Wolkenfelder.

Auch die Nacht auf Sonntag (7. April) wird eine milde Nacht werden, bei Temperaturen um 12 Grad. „Das könnte auch eine laue Juni- oder Juli-Nacht sein“, so Jung. Am Sonntag bleibt es aber immer noch relativ warm. Im Westen wird es aber deutlich bewölkter, bei Temperaturen um 18 Grad. Am Montag (8. April) kommen dann aber Schauer und Gewitter angezogen, bei Temperaturen um 19 Grad.

Am Dienstag (9. April) enden dann die sommerlichen Temperaturen vorerst. Bei 12 Grad kommt es dann immer mal wieder zu Regenschauern. Ähnlich wird es wohl am Mittwoch (10. April) aussehen. Durchwachsenes Wetter mit Regenschauern bei 9 Grad.