Wetter in NRW: Experte mit Warnung zu Silvester – „Sollte aufpassen“

Der Jahreswechsel steht kurz bevor. Doch das Wetter in NRW könnte für alle Fans von Böller, Raketen und Co. unter Umständen zur Gefahr werden!

Wetter-Experte Dominik Jung spricht zu Silvester eine Warnung für NRW aus. „Im Norden und Westen drohen Sturmböen, zum Teil auch in tiefe Lagen schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde. In den Hochlagen und im Mittelgebirge sind sogar Orkanböen möglich am Silvestertag“, erklärt der Diplom-Meteorologe in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „Wetternet“.

Wetter in NRW: Dicke Winter-Jacke kannst du im Schrank lassen

Am Mittag des letzten Tages des Jahres fegt ein Sturmfeld über die Landesmitte hinweg – besonders im Westen sind Böen von 80 bis 90 oder auch mal knapp 100 Kilometer pro Stunde möglich! Heißt: Du musst beim Böllerwerfen und Raketenschießen besonders vorsichtig sein. „Also wer früh mit dem Böllerschießen oder den Raketen hochschießen, beginnt, der sollte ein bisschen aufpassen, wo die Rakete am Ende landen könnte aufgrund des kräftigen Windes“, mahnt Jung zur Vorsicht.

Zwar soll es an Silvester im Westen stürmisch werden – doch deine dicke Winterjacke kannst du trotzdem getrost im Schrank lassen. „Die Temperatur macht es aus. Das wird wahrscheinlich der wärmste Silvestertag seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung“, ist sich Jung ziemlich sicher.

Weitere interessante Themen:

Wetter in NRW: Neuer Rekord wird höchstwahrscheinlich geknackt

Von Temperaturen um die 14 bis 17 Grad ist hier die Rede – in manchen Orten Deutschlands kann sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden! Und diese für einen Dezember unglaubliche Wärme beschert Deutschland einen neuen Temperaturrekord. In Deutschland liegt die mittlere Temperatur aktuell bei 10,58 Grad, am Ende wird sie wahrscheinlich bei 10,6 Grad landen. Das würde bedeuten: 2022 wäre das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881! „Da ist es fast schon Ironie, dass ausgerechnet der Silvestertag der wärmste Silvestertag werden könnte seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Trauriger Rekord“, fasst der Meteorologe zusammen.