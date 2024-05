Wetter in NRW: Phänomen am Himmel alarmiert Experten: „Ziemlich außergewöhnlich“

Es ist ein Schauspiel am Himmel über NRW, das imposant wirkt und höchst selten vorkommt. Sozusagen ein besonderes „Weltall-Wetter“.

Viele Menschen in NRW blickten am Freitag gespannt in den Himmel. Auch am Samstagabend dürfte es sich lohnen, die Augen nach oben zu richten.

Besonderes Weltall-Wetter über NRW

Es ist eine besondere Wetter-Lage aus dem Weltall: Sonnenstürme erreichen die Erde. Schon am Freitagabend waren Polarlichter über Deutschland zu bestaunen. In den Sozialen Netzwerken posteten viele begeisterte Himmelsbeobachter Aufnahmen der Polarlichter (auch bekannt als Nordlichter und Aurora borealis) über NRW.

Wetter: Klarer Himmel am Samstagabend

Die Chance, auch am Samstagabend Polarlichter zu sehen, stehen recht gut. Laut Wettervorhersagen soll der Nachthimmel zudem klar sein. Es werden recht milde Temperaturen von 15 bis 16 Grad bis Mitternacht erwartet.

Bei dem für die Polarlichter verantwortlichen Sonnensturm soll es sich laut der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA) um den stärksten seit 2003 gehandelt haben. Die Behörde warnte vorab Betreiber von wichtiger Infrastruktur vor möglichen Stromausfällen. Shawn Dahl von NOAA erklärte: „Das ist ziemlich außergewöhnlich, ein sehr seltenes Vorkommnis.“ Die Sonnenstürme, koronale Massenauswürfe, treffen auf das Magnetfeld der Erde und erzeugen dabei dieses Farben-Spektakel.

Erde gerät glücklicherweise aus der direkten Schusslinie

Wir Erdbewohner hatten dabei noch Glück, dass wir durch die Sonnendrehung aus der direkten „Schusslinie“ gerieten.

Astronom Volker Bothmer von der Universität Göttingen: „Einen extrem starken Sturm, der zu Ausfällen von Stromnetzen und anderem führen kann, hat es nicht gegeben.“ So konnten wir in NRW einfach nur die Schönheit am Nachthimmel bewundern. Und am Samstagabend gibt’s voraussichtlich eine zweite Chance.