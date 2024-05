Wetter in NRW: Experte gibt üble „VORWARNUNG“ ab – es droht Ungemach

Das Wetter in NRW meint es gut mit uns am langen Vatertagswochenende. Temperaturen über 20 Grad und Sonnenschein locken am verlängerten Wochenende viele Menschen an die frische Luft. Dabei ist Christi Himmelfahrt noch nicht einmal der letzte Feiertag im Mai – Pfingsten steht schon in den Startlöchern. Auch über das verlängerte Wochenende am 20. Mai sind einige Ausflüge geplant und Grillabende werden sehnsüchtig erwartet.

Doch spielt das Wetter am kommenden Feiertag genauso mit wie am Vatertag? Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat keine guten Nachrichten.

Wetter in NRW: Hochwasser an Pfingsten?

Ob wir auch an Pfingsten die Sonne genießen können? Im Moment sieht es eher schlecht aus. Nach dem schönen Wochenende um den 9. Mai droht „neues Ungemach“, wie Wetterexperte Jung prognostiziert. In den Tagen vor Pfingsten braut sich etwas zusammen und das Wetter in NRW wird voraussichtlich wechselhafter. Die Karte zeigt: Bis Pfingstmontag, 20. Mai, ziehen kräftige Niederschlagssummen von 80 bis 110 Liter Regen pro Quadratmeter durch Deutschland.

Auch interessant: Wetter in NRW: Überraschende Wende zu Eisheiligen – Experte lässt keine Zweifel offen

Ab Mittwoch (15. Mai) soll dieses Ungemach losgehen und bis Pfingsten anhalten. Nur ein bisschen Regen? Laut dem Experten könnte es noch dicker kommen. „Wir müssen stellenweise mit Überflutungen rechnen“, inklusive vollgelaufenen Kellern, überschwemmten Straßen und Hochwasser an den Flüssen, vermutet er mit Blick auf die Wettermodelle. Das heißt im Klartext: Die Unwettergefahr steigt.

Das könnte dich auch interessieren:

Für Wetterexperte Jung ist klar: Solange die Sonne noch scheint und das Wetter in NRW es gut mit uns meint, sollten wir die Tage noch genießen. In den Kommentaren unter dem Wettervideo sorgt diese bittere Prognose bei den Menschen allerdings weniger für große Aufregung. „Vermute mal, solche Wetterlagen werden uns auch in diesem Sommer öfters begleiten“, stellt sich eine Userin schon auf die kommenden Monate ein.

Laut „Wetter.de“ erwarten uns an Pfingsten dennoch frühlingshafte Temperaturen um die 15 Grad. Vereinzelt, vor allem im Norden, kann es noch etwas kühler werden.