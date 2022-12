Wetter in NRW: Experte warnt vor Silvester-Wetter – „Wenig Hoffnungsschimmer“

Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Weiße Weihnachten hat uns das Wetter in NRW schonmal nicht beschert. Und auch an Silvester sieht es für Winter-Freunde alles andere als gut aus.

Doch das ist noch nicht alles: Das Wetter in NRW wird nicht nur um einiges zu warm, sondern kann auch richtig stürmisch werden! Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht eine deutliche Warnung aus.

Wetter in NRW an Silvester von Sturm und und Wärme geprägt

„Wir sehen schweren Sturm über weite Teile Deutschlands“, erklärt Jung in einer Wettervorhersage auf dem Youtube-Kanal von „wetternet“. Zum Teil soll es an Silvester orkanartige Böen von 100 bis 120 km/h geben. Aber diese sollen laut der Vorhersage am nächsten Tag auch schon wieder deutlicher milder ausfallen.

Mild fallen auch die Temperaturen an Silvester aus – und zwar für diese Jahreszeit um einiges zu mild. Für den Westen Deutschlands wird tagsüber eine Temperatur von bis zu 16 Grad vorausgesagt. Am Oberrhein im Breisgau sind sogar bis zu 20 Grad möglich! Dabei war es Anfang Dezember noch um die 20 Grad kühler. „Die extreme Wärme am letzten Jahrestag drückt das Temperaturmittel nach oben. Wir werden am Ende einen leicht zu warmen Dezember haben“, ist sich Jung sicher.

Wetter in NRW: Im neuen Jahr geht es warm weiter

Und auch um Mitternacht werden für den Jahreswechsel immer noch Temperaturen im zweistelligen Bereich vorausgesagt. Heißt: Zum zünden von Raketen, Böller und Co. kannst du die dicke Winter-Jacke im Schrank lassen. „Ein sehr warmer Jahresstart“, resümiert Jung. „Für Winter-Freunde wenig Hoffnungsschimmer.“

Weitere Nachrichten:

Auch am 1. Januar 2023 bleiben die Temperaturen mit 14 bis 17 Grad mild. Danach wird es zwar leicht kühler (Dienstag: 7 bis 13 Grad, Mittwoch: 4 bis 9 Grad), aber „immer noch viel zu warm. Aus dem Westen zieht ab und zu Regen vorüber“, weiß der Diplom-Meteorologe.

Klingt nach schlechten Nachrichten für alle, die kalte Temperaturen sowie Schnee lieben – und nach gute Nachrichten für diejenigen, die den Frühling schon jetzt herbeisehnen.