Wetter auf Mallorca: Hitzewarnung mit über 40 Grad – doch das war noch nicht alles

Morgens um 9.30 Uhr schon 30 Grad! Das ist hier auf Mallorca derzeit nichts Ungewöhnliches. Zwar kommen die meisten Touristen gerade wegen den warmen Temperaturen und den vielen Stunden Sonne nach Mallorca. Doch genau diese zwei Dinge können für Menschen sehr gefährlich werden.

Doch es scheint nicht abzukühlen – ganz im Gegenteil! Der spanische Wetterdienst Aemet hat darum gleich zwei Warnungen für das anstehende Wochenende und die kommende Woche ausgesprochen.

Wetter auf Mallorca: Es kommt noch dicker

Derzeit gilt auf Mallorca die Warnstufe gelb bei Höchsttemperaturen am Freitag (26. Juli) von 36 Grad. Die höchste Warnstufe Rot wird auf der Urlaubsinsel bei 42 Grad ausgerufen. Dieser Wert soll zwar nicht erreicht werden, doch mit erwarteten 41 Grad am Dienstag (30. Juli) in Inca scheint man hier ganz knapp daran vorbei zu schrammen.

Zuvor soll es an diesem Wochenende noch einmal wärmer werden! Samstag (27. Juli) und Sonntag (28. Juli) klettern die Temperaturen auf bis zu 37 Grad und das bei strahlend blauem Himmel.

Für Sonntag (28. Juli) hat der spanische Wetterdienst eine zusätzliche Warnung ausgesprochen. Wie in großen Teilen ganz Spanien, herrscht derzeit erhöhte Brandgefahr – so auch auf der Baleareninsel Mallorca. Hier wird die Gefahr sogar als extrem eingestuft.

Touristen und Einheimische sollten derzeit besonders Acht geben, keine Gläser oder Dosen achtlos ins Gebüsch zu werfen. Bei diesen Bedingungen kann da schnell ein Brand entstehen und geregnet hat es auf der Insel schon länger nicht mehr.

Seit Jahren kämpft Spanien besonders in den heißen Monaten mit teils extremen Waldbränden bei denen auch immer wieder Menschen ihr Leben verlieren. Nicht selten waren Glasscherben die Ursachen für Brände.