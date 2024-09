Wetter in NRW: Experte warnt vor „großem Umschwung“ – mit heftigen Folgen

Ach du dickes Ei! Was hält das Wetter in NRW denn da wieder für uns bereit? Diplom-Meteorologe Dominik Jung prophezeit den „großen Umschwung“.

Das Wetter in NRW hatte in diesem Sommer einiges für uns im Gepäck: Von heftigen Unwettern bis hin zu tropischer Hitze war alles drin. Besonders prägend waren die vielen Auf und Abs. Mal war es heiß, dann krachten die Temperaturen wieder ordentlich nach unten. Und genau das passiert uns auch in den nächsten Tagen!

Wetter in NRW: Der Samstag haut sommertechnisch noch einmal alles raus

Wars das jetzt endgültig mit dem Sommer 2024? Auch im September ist es noch ziemlich warm. Doch wir steuern so langsam, aber sicher dem Herbst entgegen – und das auch wettertechnisch. Sommer-Freunde müssen jetzt ganz stark sein.

Der Samstag (7. September) ballert temperaturtechnisch noch einmal richtig rein. Von „hochsommerlicher Wärme“ ist die Rede. „Über 30 Grad bevor dann am Sonntag der große Umschwung kommt.“

Wetter in NRW: Jetzt kommt die Wende

Ohje, das klingt gar nicht gut! So langsam, aber sicher solltest du deine Jacke also aus dem Schrank kramen – wenn auch erstmal nur eine leichte Übergangsjacke. „Im Westen schon deutlich wechselhafter mit Schauern, Gewittern und kühleren Temperaturen“, weiß der Wetter-Experte.

Und spätestens am Montag ist es dann im ganzen Bundesgebiet so weit. „Dann kommt er, der Wetter-Sturz ab Montag, richtig viel Regen und es könnte sogar ein extremes Unwetter geben.“ Sehr ergiebige Regenmengen würden zum Wochenanfang auf uns warten, so Jung. Sprich: Neben deiner Übergangsjacke gehört dann auch ein Regenschirm zu deiner festen Ausrüstung, wenn du das Haus verlässt.

Wetter in NRW: Abschied vom Sommer steht an

Sogar von Hochwasser-Gefahr ist die Rede! „Dieser Starkregen, der ist zumindest das Game-Over für den Hochsommer 2024.“, betont Jung. Ab Montag gibt es dann keine 30 Grad mehr. Jetzt heißt es Abschied nehmen vom Sommer 2024.