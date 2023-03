Wetter in NRW: Kältepeitsche wird wieder eingerollt! Experte eindeutig – „Reinfall“

Das Wetter in NRW könnte in den letzten Tagen nicht unterschiedlicher sein – von Schnee zu strahlendem Sonnenschein war in diesem März schon alles drin.

Wer sich endlich nach Frühling sehnt, dürfte sich über den Schneefall in NRW in der letzten Woche kaum gefreut haben. Schneefans dürften sich dagegen in dieser Woche ärgern, denn laut Wetter-Experte Dominik Jung droht ein „Reinfall“.

Wetter in NRW: „Es ist ein historischer Winter“

Am Montag (13. März) brachte das Wetter in NRW endlich einen Hauch von Frühling – doch der wird am Dienstag (14. März) schon wieder schmerzlich vermisst. Laut einer aktuellen Prognose von Wetter-Experte Dominik Jung kann es am Dienstag und Mittwoch noch einmal kälter in der Region werden, sogar Schnee- und Graupelregen ist an diesen Tagen möglich. Kein Wunder, schließlich „sind wir kalendarisch immer noch mitten drin, im Winter 2022/23“, erklärt Dominik Jung.

Aber wer statt Frühling jetzt noch auf Schnee hofft, der kann lange warten. Laut Prognose zieht sich die Kältepeitsche noch in dieser Woche ganz schnell zurück. „Man muss ganz klar sagen, es ist ein historischer Winter, eine historische Schneearmut hat es gegeben“, erklärt Jung dazu. In der Schwarzwald-Region zum Beispiel sei die Skisaison vier Wochen als üblich beendet, daran sehe man, was für „ein Reinfall“ dieser Winter gewesen sei.

Wetter in NRW: Umschwung noch in dieser Woche

Das Fazit des Meteorologen scheint endgültig: „Der Frühling will sich nicht mehr ausbremsen lassen. Der Winter ist nun immer mehr auf dem Rückzug.“ So wird es ab Donnerstag (16. März) in ganz Deutschland – also auch in NRW – wärmer und sonniger.

Teilweise können 15 bis 20 Grad erreicht werden, im Südwesten sogar 21 oder 22 Grad – das wird NRW wohl nicht ganz erreichen können. Dennoch soll besonders der Freitag (17. März) ein warmer Frühlingstag werden.

So ganz hat Wetter-Experte Dominik Jung mit Schnee in diesen Monaten noch nicht abgeschlossen. In seiner Prognose vom Dienstag (14. März) erinnert er: „Aber man sollte bedenken, dass es auch im April immer wieder mal Schneeregen- oder Schneeschauer geben kann. Das ist nun wirklich nichts Ungewöhnliches und kann immer wieder mal auftreten.“ Das Wetter in NRW bleibt also wie immer spannend!