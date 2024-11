Wetter in NRW: Kommt jetzt die dicke Wende? Experte schwant Böses

„Leise rieseln die Blätter, hinunter auf die Straßen im Verkehr“, so könnte man den Kinder-Klassiker auch singen – immerhin mehrt sich das Laub auf den Straßen in NRW. Doch mit dem Fortschreiten des Novembers machen sich auch die ersten Vorboten des Winters bemerkbar. So sorgten die ersten kalten Nächte bereits für frostige Autoscheiben.

+++ Glühwein-Preis auf NRW-Weihnachtsmarkt schockiert Besucher – „Könnt ihr selber saufen“ +++

Moment! Sind das etwa die ersten Vorboten des Winters? Nun sprach ein Wetter-Experte Klartext – seine Prognose lässt Böses erahnen.

Wetter: „Es bleibt spannend“

Der Winter scheint sich nicht so recht zu trauen, könnte man den Worten des Wetter-Experten Dominik Jung entnehmen. Klar ist: „Auf den Wetterkarten bleibt es spannend“ – ganz im Gegensatz zum Wetter, das viele Menschen gerade in NRW wahrnehmen. Was damit gemeint ist? Nun, im Moment stellt sich eher die Frage, ob es nur neblig ist oder ob sich der Himmel zeigt.

+++ Schock in NRW-Tierheim: Katzen-Kinder verenden qualvoll +++

Eines ist aber klar: Die Temperaturen sind – zumindest für die Jahreszeit – recht mild. Stellenweise kann sich nach feuchten Nächten Nebel bilden, der sich auch tagsüber halten kann. Im Gepäck der tief liegenden Wolken ist gelegentlich auch etwas Nieselregen. So muss in der nächsten Zeit mit einigen Regentagen, in höheren Lagen auch mit Schneeregen gerechnet werden.

Es bleibt „offen“: Experte analysiert die Prognosen

Schnee! Richtig gelesen. Gegen Ende November könnten nicht nur die Temperaturen kühler werden, sondern auch die Niederschlagsmengen zunehmen. Und nicht nur das – die Prognosen versprechen deutlich kühleres Wetter. Doch was bedeutet das für NRW? „Hier und da etwas Regen. Temperaturen um die 10 Grad.“ Allerdings, so betont der Wetterexperte immer wieder, bleibt alles „offen“.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Kurzum: „Erst mal noch ein paar Tage Hochdruckwetter. Was danach passiert? Es könnte sich umstellen. Wir wissen es immer noch nicht“, sagt der Meteorologe („wetter.net„) Also bleibt wohl nichts weiter übrig als Daumen drücken und auf das Wunsch-Wetter hoffen.