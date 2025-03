Wetter in NRW: „Kälte-Ei“ im Anflug! Jetzt kommt es richtig dicke

Das Wetter in NRW hat uns in den letzten Tagen mit frühlingshaften Temperaturen verwöhnt. Doch damit ist es jetzt schneller vorbei, als so manchem lieb ist. Nun ist das „Kälte-Ei“ im Anflug!

Wer in NRW wohnt, muss sich jetzt warm anziehen. Denn die Temperaturen fallen nach unten. Uns steht wettertechnisch eine ungemütliche Zeit bevor. „Direkt über Deutschland sind morgen Nachmittag Luftmassen, die sind minus 32 Grad kalt“, betont Wetter-Expertin Kathy Schrey am Mittwoch (12. März) in einem Youtube-Video von „wetter.net“.

Wetter in NRW: Kalte Luft wird sich in den nächsten Tagen durchsetzen

Wegen der Tiefdruckaktivität in Südeuropa kommt es zu Niederschlägen auch hier bei uns. Die „Störimpulse“, wie die Wetter-Expertin sie nennt, fallen als intensiver Regen. Zum Teil könnte die Feuchtigkeit sogar als Schnee herunterkommen.

Das „Kälte-Ei“, wie es die Meteorologen betiteln, schlägt also voll zu. „Die kalte Luft aus dem Norden wird sich jetzt sukzessive in den nächsten Tagen durchsetzen. Heute werden die Niederschläge noch hauptsächlich als Regen bei uns ankommen“, erklärt Schrey weiterhin.

Wetter in NRW: Es gibt auch gute Nachrichten

Zudem kann sich auch das ein oder andere Graupel-Gewitter bilden. In höheren Gebieten kann es durchaus auch zu Schnee in den nächsten Tagen kommen. Am Donnerstag (13. März) geht es ordentlich nass weiter. „Es gibt das ein oder andere Wintergewitter“, weiß die Meteorologin.

Für den Freitag (14. März) sind Temperaturen von drei bis zehn Grad angesagt – nicht besonders frühlingshaft. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: „Was die Niederschläge angeht, ist dann auch Pause angesagt“, betont die Wetter-Expertin.