Wetter in NRW: Wie wird das Wetter am Wochenende?

Wetter in NRW: Sommerwetter bis 27 Grad! Doch Achtung, das Unwetter zieht schon auf

Nachdem das Wetter in NRW in diesem August sehr grau war und die Sonne nur selten hinter den Wolken hervorkam, sieht es zum Beginn des Wochenendes ganz anders aus. Der Freitagabend belohnte uns schon mit strahlendem Sonnenschein. Doch bleibt das Wonnewetter?

Die Wetter-Vorhersage für NRW verspricht einiges: Der Samstag wird sonnig und warm. Bis zu 27 Grad sind an dem Tag drin. Doch leider hält es nicht lange an ...

Wetter in NRW: Sommer-Wetter am Samstag - doch Unwetter ziehen auf

Ein ungewohntes Bild: Wer am Samstagmorgen die Warnkarte für ganz Deutschland beim Deutschen Wetterdienst (DWD) öffnet, der wird sich wundern. Die Deutschland-Karte ist diesmal komplett grün, keine einzige Warnung herausgegeben. Doch das bleibt nicht so. Denn wie der DWD mitteilt, sollen schon am Abend lokal Unwetter aufziehen und Gewitter sowie Starkregen im Westen mitbringen.

Der Samstag starte „heiter bis wolkig“, Sonne pur soll es am meisten im Süden des Bundeslandes geben. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 27 Grad. Spätabends kommt dann der Wetterumschwung, der Unwetter mit Starkregen bringt. Die Temperaturen sinken dabei in der Nacht auf 13 bis 17 Grad.

Der Sonntag soll demnach ein richtig ungemütlicher Tag werden. Gebietsweise ziehen kräftige Schauer oder Gewitter auch am Tag übers Land. Vor allem der Nordosten bekommt viel Niederschlag ab. Sturmböen sind dabei nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen nur noch 18 bis 23 Grad.

Auch der Montag soll ähnlich verregnet verlaufen. Ab Dienstag soll es dann endlich wieder trockener werden. Bei angenehmen Temperaturen um die 20 bis 23 Grad. Also wer am Wochenende frei hat, sollte den Samstag für Aktivitäten im Grünen nutzen. Der Sonntag lädt eher dazu ein, auf der Couch zu verweilen und Filme zu schauen. (js)