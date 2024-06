Wetter in NRW: Experte von den Socken – „Prognosen haben es in sich“

Ein Blick auf die Wetter-App hat bei den meisten in den letzten Tagen wohl für außerordentlich gute Laune gesorgt. Während die ersten Juni-Wochen eher durchwachsen, regnerisch und kühl schienen, kommen nun die warmen Sommer-Temperaturen auch nach Deutschland. Feiert der Sommer jetzt endlich sein Comeback oder ist das Wetter in NRW nur kurzzeitig sonnig und freundlich? Der Wetter-Experte Dominik Jung offenbart nun die knallharte Prognose für die kommenden Monate.

Fest steht: Damit hätten die meisten Sommerliebhaber wohl nicht gerechnet.

Wetter in NRW: Sommercomeback in Sicht?

Die Terrasse aufhübschen und im Garten werkeln? Wozu, wenn das Wetter in NRW sowieso nicht mitspielt, denken sich viele Anwohner. Die vergangenen Wochen dominierte regnerisch kühles Wetter die Gemüter und schraubt nur umso mehr die Vorfreude auf den Sommerurlaub am Mittelmeer nach oben. Doch ein Blick auf die aktuelle Lage zeigt: In der letzten Juni-Woche boxt sich endlich der Sommer durch.

25 bis 30 Grad und jede Menge Sonnenschein. So startet das Wetter in NRW am Montag, den 24. Juni, voraussichtlich in die neue Woche. Ein Umschwung, dem viele lange entgegengefiebert haben. Doch ist das nun der endgültige Startschuss für wochenlange Hitzewellen? Oder geht der Sonnenschein so schnell wie er auch gekommen ist? Der Wetter-Experte hat dazu eine klare Meinung. „Der Sommer kommt vermutlich nicht richtig auf Touren“, heißt es in einem seiner neusten Videos. Was bedeutet das für die kommenden Monate Juli und August?

Bereits am Ende der 26. Kalenderwoche könnte es schon wieder wechselhaft mit neuen Schauern und Gewittern werden. Und ein Blick auf das Wetter in NRW im siebten und achten Monat des Jahres zeigt: „Diese Prognosen haben es wirklich in sich“, so Jung. Aus den Wettermodellen geht hervor, dass der Juli wohl eher durchschnittliche Temperaturen mit im Gepäck hat und auch der Regen bleibt nicht aus. Ähnlich geht es dann im August weiter.

Nach einem Rekordsommer sieht es in diesem Jahr also nicht aus.