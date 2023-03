Wetter in NRW: Nach Polarlichtern! Günstige Lage für nächstes Naturspektakel – DAS solltest du nicht verpassen

Das Wetter in NRW meinte es in den vergangenen Nächten gut mit den Menschen in NRW und auch in anderen Teilen von Deutschland. Am Himmel konnten manche ein besonderes Phänomen beobachten: Polarlichter.

Die sind in unseren Gefilden eher selten zu sehen. Auch in den kommenden Tagen könnte das Wetter in NRW für eine weitere Chance sorgen, ein weiteres Naturspektakel zu beobachten.

Wetter in NRW: Nach Polarlichtern weiteres Naturspektakel zu beobachten

Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Himmel über NRW Polarlichter beobachten konnte, darf sich wirklich glücklich schätzen. Immerhin bekommt man diesen Spektakel in Deutschland nur selten zu Gesicht. Wer sie nicht gesehen hat, hat in den kommenden Tagen die Möglichkeit, ein anderes Naturphänomen am Himmel zu sehen. Dieses lässt sich sogar mit bloßem Auge beobachten.

„Die beiden hellsten Planeten Venus und Jupiter kommen einander am Abendhimmel sehr nahe und bilden ein extrem auffälliges Paar aus zwei grellen Lichtpunkten“, erklärt Daniel Fischer (Mitarbeiter des Bochumer Planetariums) gegenüber der „WAZ“. Und weiter: „Am Mittwoch- und Donnerstagabend stehen die beiden am engsten zusammen, nur einen Monddurchmesser auseinander. Da überdies die Wetterprognose perfekt ist, dürfte dies eine Menge Aufsehen erregen.“

Wetter in NRW sorgt für große Chance

Und tatsächlich sagt der DWD sagt für die kommenden Tage gutes Wetter für eine Beobachtung des Himmels über NRW voraus. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3. März) sieht das Wetter in NRW da schon etwas anders aus. Es wird erwartet, dass es zu Beginn der Nacht noch gebietsweise klar ist.

Im Laufe der Nacht wird es dann aus Nord bis Nordost stark bewölkt durch Hochnebel. Örtlich kann es zu Nebel kommen. Immerhin soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Mit 0 bis -3 Grad bleibt es kalt.