NRW: Verheerender Brand in Wohnung – eine Person stirbt, zwei werden verletzt

In Grevenbroich (NRW) ist es am späten Dienstagabend zu einem schlimmen Brand gekommen.

Trotz des Einsatzes der Feuerwehr verstarb eine Person, zwei weitere wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Auch für die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses in NRW hat das Feuer Konsequenzen.

NRW: Feuerwehr entdeckt Leiche in Brandwohnung

Nach den Angaben der Feuerwehr Grevenbroich ereignete sich der Wohnungsbrand am Dienstagabend (28. Februar) gegen 21.15 Uhr in Grevenbroich-Allrath. Bei dem Feuer verlor eine Person ihr Leben, zwei weitere wurden so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Dichter Rauch zog auch in die weiteren Wohnungen des Hauses. Während ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung vordrang, wurden vier Personen mit der Drehleiter und über Steckleitern aus den übrigen Wohnungen gerettet. Alle weiteren Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits verlassen. In der Wohnung fanden die Feuerwehrleute dann die Leiche einer Person.

NRW: Haus nicht mehr bewohnbar

15 Personen wurden in einem Bus der Polizei betreut. Das Ordnungsamt der Stadt Grevenbroich organisierte am Abend Unterbringungsmöglichkeiten für die Betroffenen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Ein Sachverständiger des Technischen Hilfswerks (THW) musste außerdem noch die Statik des Hauses beurteilen.

Der Einsatz der Feuerwehr Grevenbroich dauerte bis in die Nacht. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren insgesamt beteiligt. Zur Brandursache und der Höhe der Schäden konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.