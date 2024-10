Wetter in NRW: Der Winter lauert – Experte schwant Böses

Ach du dickes Ei, was ist denn bloß mit dem Wetter in NRW los?! Eigentlich ist der Sommer doch längst vorbei, die T-Shirts längst in den Tiefen des Kleiderschranks verstaut. Doch seit den letzten Tagen sucht uns eine „Wärmeblase“ heim, die das Thermometer in die Höhe schießen lässt. Doch ist das nur die Ruhe vor dem Sturm, bevor die Winter-Kälte plötzlich um die Ecke kommt? Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß mehr.

Das Wetter in NRW bringt derzeit Sommer-Freunde so richtig in Wallung! Immerhin ein klein bisschen können die Sonnenanbeter unter uns warme Temperaturen genießen. So erreichte das Thermometer in NRW am Donnerstag (17. Oktober) Temperaturen von bis zu 24 Grad – Zustände wie im Sommer!

Wetter in NRW: Kommt jetzt der Winter?

Und auch am Freitag (18. Oktober) geht es mild weiter. Zumindest bei uns in Deutschland. „20 Grad unter null gibt es hier weitöstlich von uns. Da hat sich quasi der Winter schon in Lauerstellung gebracht. Bis zu minus zehn, minus zwanzig Grad werden dort gemessen und da stellt sich natürlich die Frage: Wann wagt sich die Kaltluft etwas näher an Europa heran?“, schwant Jung Böses.

Doch erstmal kann der Wetter-Experte Entwarnung geben: Die dicke Winter-Jacke, den kuscheligen Schal und die flauschige Mütze kannst du (vorerst) getrost im Keller lassen. Aktuell liegen wir deutlich über dem Klimamittel von 4 Grad. Allmählich kühler werden, könnte es jedoch ab dem 26. Oktober. „Sicher ist aber nichts“, so der Experte.

Wetter in NRW: So geht es vorerst weiter

Für den Westen sagt Jung am Samstag (19. Oktober) 17 bis 18 Grad voraus – immer noch schön angenehme Temperaturen. Einziger Wermutstropfen: Regen kann nicht ausgeschlossen werden. „Frühlingsgefühle statt frühwinterliche Gefühle bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland“, betont der Diplom-Meteorologe.

Man darf also gespannt sein, wann es tatsächlich so weit ist – und uns die Kältepeitsche heimsucht. So lange genießen wir allerdings noch die angenehmen Temperaturen.