Tierheim in NRW schaut sich Hund genauer an – und fällt bei diesen Entdeckungen vom Glauben ab

Erst dachte sich das Tierheim in NRW nichts Böses, als der Labrador vom Tierheim in Rumänien zu ihnen gebraucht wurde. Als man den Hund jedoch genauer untersuchte, konnte man kaum fassen, was er vor seiner Zeit in Deutschland erleiden musste.

+++ Essen: Traditions-Lokal macht dicht! „Betrogen um unsere Rechte“ +++

Den Labrador John Boy fand man vor etwa fünf Jahren auf der Straße und brachte ihn in ein Tierheim in Rumänien. Dort stellte man fest, dass dem Hund die Ohren abgeschnitten wurden. Ebenfalls bemerkte das Tierheim entsetzt, dass John Boy zwei große Narben an der Seite hatte. Die Tierfreunde mögen sich nicht ausmalen, was der Hund in seinem Leben bereits alles erleiden musste.

Tierheim in NRW: Hund fünf Jahre im Zwinger

Aber auch im Tierheim in Rumänien konnte der Labrador kein richtiges Hundeleben genießen. Fünf Jahre verbrachte er dort im Zwinger, bis er seinen Weg in das Tierheim in NRW fand. Diese Zeit ging nicht spurlos an ihm vorbei, seine Muskulatur baute immens ab. Ebenfalls nahm John Boy während dieser Zeit sehr viel an Gewicht zu.

Nach fünf Jahren konnte der Hund jedoch endlich von einem Tierheim in NRW an eine Pflegestelle vermittelt werden. In Deutschland kann der Labrador endlich sein Hundeleben genießen und kommt auch richtig aus sich heraus.

+++ Ruhr Park Bochum: Einschränkungen für Besucher – DARAUF musst du dich gefasst machen +++

Das Tierheim in NRW berichtet, dass sich John Boy mittlerweile zu einem stereotypischen Labrador entwickelt hat. Er ist unglaublich lustig und verspielt, aber vor allem verfressen. Die Pflegestelle berichtet, dass der Hund unglaublich viel Liebe und Geborgenheit benötigt, um sich von seiner schweren Vergangenheit zu erholen.

Labrador sucht ein liebevolles Zuhause

Jetzt sucht der neunjährige Rüde nur noch ein schönes Zuhause, wo er genau diese Liebe erhält, die ihm so lange gefehlt hat. John Boy ist ein typischer Labrador, der gutmütig und liebevoll ist. Er steht immer gerne im Mittelpunkt und wackelt dabei auch vor Freude mit dem ganzen Körper.

Mehr Themen:

Hoffentlich wird John Boy bald eine neue Familie finden, wo er sich von seiner schweren Vergangenheit erholen kann. Jedoch sollten seine zukünftigen Besitzer sparsam mit Leckerchen sein. Denn ganz typisch für einen Labrador kann John Boy gerne ein paar Kilo abnehmen. Dafür kann es von Streicheleinheiten und Liebe für ihn nicht genug geben.