Wetter in NRW: Experte mit Hammer-Prognose! „Festgefahren“

Was passiert denn nur gerade beim Wetter in NRW? Eigentlich ist der Sommer doch längst Geschichte und die Jacken sind schon längst wieder aus den Tiefen der Kleiderschränke hervorgekramt worden. Doch was ein Wetter-Experte jetzt prophezeit, ist ein echter Hammer!

Sonnenanbeter mussten vor einigen Wochen das Ende des Sommers beim Wetter in NRW verkraften. Vorbei war es mit Sonnenschein und warmen Temperaturen. Es wurde deutlich kühler. Doch dann kam die überraschende Wende: Plötzlich schossen die Temperaturen nach oben!

+++NRW: Katze wird 15 Jahre in Keller eingesperrt – die Folgen sind dramatisch+++

Wetter in NRW: Hammer-Vorhersage für den November

„Es ist deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit“, betont Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem aktuellen Youtube-Video bei „Wetter.net“. Insgesamt würde es auch in den nächsten Tagen warm bleiben. Am Mittwoch (16. Oktober) spitzten sich die Temperaturen auf bis zu 24 Grad zu – nah dran an einem Sommertag!

Mehr News aus NRW: Flughafen Düsseldorf: Kurz nach Beginn der Herbstferien macht die Nachricht die Runde

Doch damit soll es noch nicht gewesen sein. Jung hat noch eine echte Hammer-Prognose am Start: Auch Anfang November könnte es 15 bis 16 Grad geben – mitten im späten Herbst! „Es tut sich einfach nichts, es ist festgefahren“, erklärt der Wetter-Experte im Hinblick auf die warmen Temperaturen.

„Wir erleben momentan eine kleine Wetter-Zweiteilung“

Und auch in den nächsten Tagen bleibt es weiterhin warm: Am Freitag (18. Oktober) kann sich die Sonne etwas mehr im Westen durchsetzen. Es bleibt weiterhin mild. Regen ist allerdings zwischendurch möglich.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Wir erleben momentan eine kleine Wetter-Zweiteilung“, weiß Jung. Auf der einen Seite gibt es Hoch „Werner“, das im Osten für recht viel Sonnenschein sorgt, teilweise auch im Norden. Auf der anderen Seite bringt ein Tief stellenweise auch Regen. Beim Wetter in NRW können wir uns auf einiges gefasst machen.