Wetter in NRW: Bittere Aussichten für Karneval – fällt Rosenmontag ins Wasser?

Nicht nur in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf, sondern überall, wo närrische Umzüge stattfinden, schauen die Jecken gebannt auf die Prognosen für das Wetter in NRW. Wird es überhaupt möglich sein, sich leicht bekleidet als Fee, Engelchen, Baywatch-Retter oder Bodybuilder ins Getümmel zu stürzen? Empfiehlt sich doch eher das kuschelige Gorilla-Kostüm oder die wasserfeste Batman-Maske? Oder verschwinden sowieso alle Verkleidungen unter Schirm und Regenjacke?

Für Fans des närrischen Treibens gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Am Rosenmontag können sich die Jecken in Nordrhein-Westfalen auf milde Temperaturen freuen. Die schlechte Nachricht zum Wetter in NRW: Es muss mit grauem Himmel und Regenschauern gerechnet werden.

Wetter in NRW: Wenig Sonne, viele Schauer

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht beim Wetter in NRW von zunächst starker Bewölkung und gebietsweise schauerartigem Regen aus. Vor allem in der Nacht und morgens könnte ordentlich was runterkommen. Im Tagesverlauf soll es von Westen her zunächst auflockern und weitgehend niederschlagsfrei blieben. Punktuell kommt vielleicht sogar mal die Sonne durch. Zumindest der Start der Umzüge in Köln, Düsseldorf & Co. dürfte also nicht völlig ins Wasser fallen.

Doch am Nachmittags kehren dann schon wieder die Schauer zurück, wie der DWD am Sonntag mitteilte. Schirm oder Regenjacke sollten also im Gepäck sein. Es sei mit milden Temperaturen von maximal 8 bis 10 Grad zu rechnen, im Bergland 3 bis 7 Grad, das Ganze bei schwachem bis mäßigem Wind.

Schauer, Schnee und Glätte an Nelkendienstag

Am Nelkendienstag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter. Anfangs sind laut DWD noch einzelne Schauer zu erwarten, in Hochlagen des Sauerlands könne sich das teilweise mit Schnee vermischen. In der Nacht ist in Hochlagen eine Abkühlung auf bis zu minus 1 Grad möglich. Dort besteht örtlich sogar Glätte-Gefahr!

Der Sonntag (11. Februar) begann mit dicken Wolken und teilweise leichterem Regen. Zum Nachmittag hin soll es etwas auflockern bei Höchsttemperaturen zwischen bis 9 Grad im Westen.