Wetter in NRW: Experte mit düsterer Prognose – „Historisches Hochwasser“

Das Wetter in NRW lässt derzeit ziemlich zu wünschen übrig – von Sommer keine Spur! Dabei steuern wir geradewegs auf den Juni zu. Und jetzt hat Diplom-Meteorologe Dominik Jung noch eine echte Schreckens-Vorhersage im Gepäck…

Das Jahrhundert-Hochwasser 2021 ist vielen von uns in schrecklicher Erinnerung geblieben – und jetzt droht die nächste Flut! Schon seit Tagen hält das Wetter in NRW Regen bereit. Jetzt könnte es sogar in ganz Deutschland zu heftigen Unwettern kommen!

Wetter in NRW: Experte spricht Klartext – die Aussichten sind düster

„Das könnte der fatale Höhepunkt einer unwetterträchtigen Großwetterlage werden, die uns nun schon seit einigen Wochen begleitet. Das sind Regenmengen, die im Rahmen der Ahrtalflut aufgetreten sind, allerdings dieses Mal noch deutlich flächendeckender und noch etwas intensiver. An Mainz, Donau und Elbe, sowie an den Nebenflüssen könnte es zu einem massiven Hochwasser kommen. Aber auch die Bäche und Flüsse drum herum wären betroffen“, prophezeit Jung.

Horror: Sollten die angekündigten Regenmengen so eintreten, steht etlichen Regionen ein großes, vielleicht sogar ein „historisches Hochwasser“ bevor, erklärt der Wetter-Experte! „Auf alle Fälle sollten ab sofort die Wetter- und Unwetterwarnungen gut im Blick behalten werden.“

Wetter in NRW: Die genaue Lage ist noch nicht exakt klar

Vor allem, wer in der Nähe von Flüssen wohnt, sollte bereits jetzt erste Vorsichtsmaßnahmen treffen. „Das kann wirklich sehr böse werden.“ Die exakte Lage des Starkregens ist allerdings nach wie vor nicht genau klar, kann noch variieren. Fakt ist: Es ist ein großes Potenzial für ein historisches Hochwasser vorhanden.