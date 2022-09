Wetter in NRW: Ende der Herbst-Peitsche in Sicht – doch DAS hört wohl niemand gerne

Spätestens jetzt macht es das Wetter in NRW deutlich: Der Herbst ist endgültig angekommen.

Die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers sind vorüber. Jetzt dominieren dunkle Wolken und Dauerregen das Wetter in NRW. Doch ist jetzt womöglich Besserung in Sicht?

Wetter in NRW: Herbst-Peitsche bringt Kälte und Regen

Starke Windböen, Regenwolken und sogar kurze Gewitter – am Dienstag (27. September) wird es ungemütlich in NRW. Maximal können die Temperaturen noch auf 13 Grad Celsius klettern, dafür sinkt es nachts auf frische 5 bis 9 Grad ab.

Vor allem in der Nacht auf Mittwoch (28. September) soll die Wolken- und Regendichte nochmals zunehmen. Doch ist das erstmal überstanden, könnte sich die Lage schnell bessern.

Kurzes Spätsommer-Comeback

Bereits am Mittwoch soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zu ersten Auflockerungen kommen, der Regen beschränkt sich nur noch auf einzelne kleinere Gebiete. Und ab Donnerstag könnte es sogar noch mehr aufklaren.

Auch die Temperaturen klettern wieder nach oben. So sind am Donnerstag bis zu 15 Grad, am Freitag dann sogar 17 Grad drin. Gibt es womöglich doch noch einen kleinen Spätsommer-Nachschlag? Bis Freitag bestimmt… doch danach könnte es wieder düster werden.

Miese Aussichten! Oktober beginnt regnerisch

Denn in der Nacht auf Samstag (1. Oktober) ziehen wohl wieder Wolken auf – und Experten rechnen mit auffrischendem Wind und erneuten Regenfällen. Da muss man wohl schlichtweg akzeptieren, dass die warme Jahreszeit endgültig vorbei ist.