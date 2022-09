Köln: Mann auf offener Straße angeschossen – spielte Limousine eine Rolle?

Schüsse in Köln!

Ein Mann (31) in Köln wurde am Montagabend (26. September) durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Köln: Mann auf offener Straße angeschossen

Nach ersten Erkenntnissen stellt sich der Fall für die Ermittler wie folgt dar: Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurde der 31-Jährige auf der Schulstraße in Höhe Augsburger Straße angeschossen. Unmittelbar danach soll sich ein weißer Audi R8 vom Tatort entfernt haben.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall solltest du als erstes die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

Dann solltest du umgehend nach dem Verunglückten schauen und lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei solltest du auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die gesuchte Limousine konnte etwas später auf der Frankfurter Straße Ecke Fuldaer Straße von der Polizei aufgehalten werden. Darin saßen drei Männer (27, 43, 48) – doch gegen das Trio besteht kein konkreter Tatverdacht. Trotzdem wurden das Auto und die Handys der drei sichergestellt.

Gleichzeitig verfolgen die Beamten nämlich noch eine andere Spur.

Verbindung zu einem Fall vom Vortag?

Nur einen Tag zuvor, am Sonntag (25. September) kam es in Köln-Vingst gegen 21 Uhr zu einem Polizei-Einsatz an der Kreuzung Würzburger Straße / Ostheimer Straße. Eine achtköpfige Gruppe aggressiver Männer trieb dort ihr Unwesen, die Polizei stellte zwei scharfe Schusswaffen sicher und nahm einen 20-Jährigen fest.

Ein Mann wurde in Köln auf offener Straße angeschossen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / xcitepress

Jetzt prüft die Polizei, ob die beiden Fälle möglicherweise miteinander zusammenhängen.

Mehr News aus der Region:

NRW: Nach Tierquälerei-Skandal! Neue Vorwürfe gegen Westfleisch – „Kaum zu ertragen“

NRW: Preise für Fleisch schießen in die Höhe – DAMIT müssen Kunden jetzt rechnen

NRW: Polizei fährt Katze tot – jetzt droht den Beamten der Knast!

Im Krankenhaus wurde das Projektil aus dem Bein des Mannes entfernt, der am Montagabend angeschossen wurde – in der Hoffnung, dadurch neue Erkenntnisse zu erhalten. Patronenhülsen, Spuren und der weiße Lamborghini des Verletzten wurden bereits sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.