Wetter in NRW: Experte mit Schock-Prognose – „Knallharte Lage“

Wer in den vergangenen Tagen einen Schritt vor die Tür gewagt hat, dem war schnell klar: Das Wetter in NRW hat erste Frühlingsvorboten im Gepäck.

Während Osterglocken und die Kirschblüten an den Bäumen langsam sprießen, können auch die wärmeliebenden Menschen ihre Vorfreude auf wohlig warme Frühlingstage kaum noch verbergen. Doch wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Setzt sich das milde Wetter endgültig durch, oder kämpft sich die Kälte nochmal zu uns zurück? Der Wetter-Experte Kai Zorn verkündete auf seinem Kanal bei YouTube nun eine Schock-Prognose, mit der in der Form nun wirklich keiner gerechnet hat.

Wetter in NRW nimmt nochmal ordentlich Fahrt auf

Während der dicke Mantel und die Winterschuhe im Schrank immer weiter nach hinten wandern, trauen sich die ersten bereits ganz ohne Jacke nach draußen. Während es in den letzten Tagen trotz viel Sonnenschein am Tag besonders nachts noch bitter kalt wurde, steht dem Wetter in NRW in den kommenden Tagen eine Wendung bevor. Diese „knallharte Südwestlage“ geht nämlich keinesfalls unbemerkt an uns vorbei.

Am Samstag (16. März) und Sonntag (17. März) wird es zunächst noch ein paar Grad wärmer. Bei milden Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad und jeder Menge Regen prognostiziert Kai Zorn „ideales Wachstumswetter“. Der Boden ist nass und auch „nachts kühlt es nicht mehr richtig ab“. Doch nur wenige Tage später könnte der Winter sein großes Comeback feiern.

„Ein bisschen Winterspuk!“ Mit diesen Worten beschreibt der Experte das Wetter in NRW am vorletzten März-Wochenende. Am Samstag (23. März) und Sonntag (24. März) wird es also wieder frostiger und auch der ein oder andere Schneeschauer kann nicht ganz ausgeschlossen werden.

Fest steht: Auch wenn sich das Wetter im März noch einmal von seiner winterlichen Seite zeigt, deuten die ersten Frühlingsvorboten an, dass der echte Frühlingsstart gar nicht mehr so weit entfernt ist.