Wetter in NRW: Experte fällt vom Glauben ab – „Mit den Ohren geschlackert“

Das Wetter präsentiert sich am Freitag (8. März) in NRW von seiner frühlingshaften Seite. Den ganzen Tag über scheint die Sonne. Dabei steigen die Werte auf bis zu 13 Grad in NRW – am Wochenende soll es dann sogar den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge noch ein Stück wärmer werden.

Ein Trend, der in den nächsten Wochen zunächst anhalten soll. Zum Ende des Monats könnte es allerdings eine Wetter-Wende in NRW geben (mehr dazu hier >>>). Doch Wetter-Experte Dominik Jung muss erst einmal klar auf die Bremse treten.

Wetter in NRW: „Da haste mit den Ohren geschlackert“

Denn der Meteorologe hat in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gelesen, die bei ihm für reichlich Unverständnis gesorgt haben. Die Rede war offenbar von arktischen Winter-Einbrüchen und regelrechten Schnee-Walzen im Süden der Republik. „Da haste mit den Ohren geschlackert“, wundert sich Dominik Jung und scherzt: „Ich hoffe, der Süden steht noch“.

Tatsächlich nimmt der Frühling in den nächsten Tagen eher an Fahrt auf. So soll es erst einmal ähnlich mild weitergehen wie in der ersten Märzwoche. Nur in den Nächten droht hier und da in höheren Regionen immer mal wieder etwas Bodenfrost. So lagen die Temperaturen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag insbesondere im Osten und in Hochlagen von NRW bei bis zu -3 Grad. „Ganz normal“ für einen März, urteilt Dominik Jung („wetter.net“).

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 11 bis 15 Grad, nachts 6 bis 10 Grad

Sonntag: 10 bis 14 Grad, nachts 7 bis 9 Grad

Montag: 9 bis 13 Grad, nachts 4 bis 1 Grad

Wetter zum Genießen in NRW

Das Fazit des Meteorologen mit Blick auf das sonnenreiche Wochenende: „Genießt das schöne Wetter“. Ein Rat, den du dir, wenn möglich, zu Herzen nehmen solltest.

Denn Anfang der nächsten Woche wird es die Sonne deutlich schwerer haben, sich durch die Wolkendecke zu kämpfen. Dabei sollen die Temperaturen auch wieder leicht sinken. Von Schnee-Walzen kann dabei aber natürlich keine Rede sein.