Wetter in NRW: Experte platzt die Hutschnur – „Meine Güte“

Ach du dickes Ei, was ist denn derzeit beim Wetter in NRW los? Nach Unwetter, Regen und Co. folgen jetzt Temperaturen wie im Sommer – und das war längst nicht alles! Jetzt kommt einiges auf uns zu.

In den vergangenen Tagen kam es beim Wetter in NRW richtig dicke. Über Korschenbroich zum Beispiel fegte ein heftiger Sturm hinweg. Das Unwetter war so schnell weg, wie es gekommen war. Zurück blieb eine Schneise der Verwüstung – und fassungslose Gesichter. Der Sturm hatte Bäume entwurzelt und zahlreiche Autos und Häuser beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Eine DER-WESTEN-Reporterin hat sich vor Ort umgesehen (hier geht es zum Artikel).

Wetter in NRW wird vor allem am Samstag sommerlich

Und was kommt jetzt? Jetzt kommt der Sommer – und das mitten im April! Nach der „Gewitterlinie“ wird es deutlich wärmer, wie Meteorologe Dominik Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“ prophezeit. „Und dann kommt, man mag es kaum glauben, Sommerluft zu uns nach Deutschland.“

In der Spitze sollen es am Samstag (6. April) 25 bis knapp 30 Grad werden! „Es kann also den ersten Hitze-Tag des Jahres 2024 geben. Da müssten 30 Grad erreicht werden“, erklärt Jung weiterhin.

Wetter in NRW ist noch nicht „sommerberechtigt“

Und das war noch längst nicht alles! „Da werden in den nächsten Tagen noch einige Sommer-Tage hinterher folgen“, ist sich der Wetter-Experte sicher. „Das ist richtig warm, dieses erste April-Wochenende.“

Jung sei bereits mehrfach gefragt worden, ob es in der nächsten Zeit wieder kühler werden soll. Warum bleibe es nicht so warm? „Ja, meine Güte. Wir sind noch nicht sommerberechtigt.“ Immerhin dürfen wir uns jetzt aber auf ein paar Tage sommerliches Wetter freuen – und das ist ja schon mal ein guter Anfang…