Unwetter verwüstet NRW-Stadt: Nachbar enthüllt schlimmes Schicksal

Es geschah innerhalb weniger Sekunden. Ein Unwetter hat am Donnerstagnachmittag (4. April) Korschenbroich heimgesucht. Ein heftiger Sturm fegte über den Ortskern der NRW-Stadt bei Mönchengladbach hinweg. Experten sprechen sogar von einem möglichen Tornado (mehr dazu hier >>>).

Das Unwetter war so schnell weg, wie es gekommen war. Zurück blieb eine Schneise der Verwüstung – und fassungslose Gesichter. Der Sturm hatte Bäume entwurzelt und zahlreiche Autos und Häuser beschädigt. Wie durch ein Wunder wurde nach bisherigen Erkenntnissen nur eine Person leicht verletzt. Besonders schwere Schäden hinterließ das Unwetter in der Pescher Straße. Hier wurde ein ganzes Dach komplett abgedeckt. Ein Nachbar verrät im Gespräch mit DER WESTEN, wie dramatisch die Situation ist.

Unwetter sorgt für Ausnahmezustand in NRW-Stadt

Guido Jussen (54) spricht von einem gewöhnlichen Gewitter, das am Donnerstagnachmittag in Korschenbroich zu hören war, als er gerade das Dachzimmer seines Hauses renovierte. „Dann gab es einen Riesenknall. Das ganze Haus hat vibriert. Und dann habe ich schon aus dem Dachfenster heraus das ganze Dach vom Nachbarn vorbeifliegen sehen.“ Dadurch sei auch sein Dach schwer beschädigt worden. Doch das Schicksal seiner Nachbarn lässt ihn nicht los.

Das Unwetter riss das Dach auf. Foto: Guido Jussen

Denn der Schaden auf der anderen Seite der gemeinsamen Doppelhaushälfte sei deutlich größer. Besonders schlimm: Die Nachbarn wussten auch am Tag nach dem Vorfall noch nichts von ihrem „Glück“. Guido Jussen habe nach eigenen Angaben mehrfach versucht, sie zu erreichen. Doch bis Freitagmittag habe er sie noch nicht erreichen können. Der 54-Jährige vermutet, dass sie möglicherweise im Urlaub sind. Wenn sie zurückkehren, erwartet sie nun das ganz große Chaos.

Bereiche in Korschenbroich nach Unwetter gesperrt

Immerhin haben Einsatzkräfte nach dem Unwetter ganze Arbeit geleistet. Das Dach ist in der Zwischenzeit provisorisch abgedeckt worden, damit kein weiterer Regen in das Haus eindringen kann. Bis alle Schäden beseitigt sind, wird es allerdings bei dem aktuellen Handwerker-Mangel einige Zeit dauern.

Das schwer beschädigte Haus ist notdürftig abgedeckt worden. Foto: Guido Jussen

Feuerwehr hatten bis spät in die Nacht alle Hände voll zu tun, um die Schäden im Stadtgebiet zu beseitigen. Dachdecker unterstützten die Arbeit der Einsatzkräfte. Am Freitag gingen die Aufräumarbeiten weiter. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben rund 20 Häuser beschädigt worden, darunter auch zwei Schulen. Der Unterrichtsbeginn nach den Osterferien am Montag ist aber nicht in Gefahr.

Die Stadt teilte außerdem mit: „Der Hannenpark und der Alte Friedhof an der Pescher Straße sind gesperrt, dort sind alte Bäume umgestürzt.“