Weihnachtsmarkt in NRW: Verbot lässt Besucher ausrasten – „Einfach nur lächerlich“

In den letzten Tagen vor Weihnachten geht es auf den Weihnachtsmärkten in NRW immer trubeliger zu. Viele denken nur noch an eines: Ich muss noch Geschenke kaufen! Manch einer ist aber vielleicht schon durch mit den Weihnachtseinkäufen und würde lieber auf dem Markt entspannen und die besinnliche Stimmung genießen.

Mit einem Glühwein in der Hand und einer Zigarette zwischen den Fingern wollen es sich so manche Besucher auch auf diesem Weihnachtsmarkt in NRW gutgehen lassen. Doch nichts da! Denn plötzlich herrscht hier Rauchverbot. Was die Besucher davon wohl halten mögen?

Weihnachtsmarkt in NRW verbietet Rauchen

Es ist der erste Weihnachtsmarkt in NRW, der ein Rauchverbot ausspricht: In Holzwickede bei Dortmund dürfen die Besucher keine Glimmstängel mehr anzünden. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag (12. Dezember) beschlossen – und das nicht nur für den Weihnachtsmarkt, sondern gleich für alle künftigen städtischen Veranstaltungen.

Wie DER WESTEN bereits berichtet hat, hatte die Politik diese drastische Entscheidung sogar entgegen dem Willen der Gemeindeverwaltung durchgesetzt. Auch die Besucher sind entsetzt. Auf unseren Bericht hin haben sich zahlreiche Leser gemeldet und sich gegen das Verbot ausgesprochen.

Weihnachtsmarkt in NRW: Besucher drohen mit Boykott

Die Stimmung unter unserem Facebook-Beitrag zu dem Thema ist eindeutig: Alle Nutzer scheinen sich in ihrer Wut über das Rauchverbot auf dem Wickeder Weihnachtsmarkt zu vereinen – selbst die Nichtraucher. „Wenn man sowas liest beziehungsweise hört, weiß man schon gar nicht mehr, was man sagen soll“, kommentiert etwa eine Nutzerin. „Unfassbar sowas.“

Auch ein Anwohner findet deutliche Worte: „Ich als Raucher finde es einfach nur lächerlich, was die beschlossen haben. Ich werde keine Feste mehr besuchen, die unsere ach so tolle Gemeinde veranstaltet.“ Manche Nutzer rufen sogar zum Boykott auf. Ein ist sicher: Der Weihnachtsmarkt in Holzwickede dürfte in diesem Jahr einige Besucher verloren haben.